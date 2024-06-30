熱到哭！台東39.7度「燒到發紫」 今午高溫排行出爐：5地區最燙
炎熱的高溫持續糾纏！6月最後一天台灣仍舊被烤成「紅番薯」，中午前已有不少縣市高溫飆破攝氏36度，今（30）日全台最高溫在「台東大麻里」達攝氏39.7度，且台東地區已出現焚風，中午過後各地高溫預估還會再往上攀升，隨後就是又急又快的午後雷陣雨來襲，請民眾務必特別留意天候狀況。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠表示，由於太平洋高壓強盛，加上今天吹西南風，因此全台感受悶熱，台東也因為處於背風側，上午就已出現焚風，預估太平洋高壓較強的狀況將持續到7月中，而較為極端的高溫，則有機會在7月6日後趨緩，不過各地高溫還是在攝氏30度以上，只是出現攝氏37、38度的機率降低。
曾昭誠進一步說明，未來一週，各地高溫約攝氏33至36度，西半部還是有極端高溫，今明兩天接近攝氏36度，中南部近山區攝氏37度上下，東南部普遍接近攝氏38度，週二（7/2）西南風轉東南風，極端高溫位置會明顯出現在中南部近山區，達攝氏37度上下，後續太平洋高壓持續往北移動，但對台灣而言，整體還是炎熱的天氣。
🟡今天（6/30）各地高溫排行榜
1、臺東縣太麻里鄉金崙段，11:10，攝氏39.7度
2、臺東縣太麻里鄉大王村，12:05，攝氏38.8度
3、臺北市士林區，11:30，攝氏38.7度
4、臺北市信義區，12:00，攝氏37.2度
5、臺東縣金峰鄉，10:20，攝氏37.0度
降雨部分，近期較需留意的還是「午後雷雨」，曾昭誠指出，今天中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區午後雷陣雨都較明顯，且會有局部大雨或豪雨，特別可以留意的是，週二至週六午後陣雨會出現時間比較晚，尤其在下班時間民眾要多加留意。