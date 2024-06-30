Lulu金曲獎唱〈蘑菇濃湯〉為何被罵？青峰曾揭黑心內幕：一定抵制
第35屆金曲獎頒獎典禮於昨（29）日落幕，女星Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，開場即帶來爆紅兒歌〈蘑菇濃湯〉，整段演出加前面嬰兒哭聲的鋪陳，被網友評超尷尬，也引起大批網友砲轟，由於這首歌先前曾讓蘇打綠青峰大喊抵制，他曾親揭這首歌背後的黑心內幕。
記者薛羽彤／綜合報導
Lulu本屆主持風格不受網友喜愛，加上她開場時表演兒歌〈蘑菇濃湯〉，網友看了嗤之以鼻，更嗆「難怪阿龔臨時缺席。」事實上，〈蘑菇濃湯〉是青峰前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌，由於歌詞直白、旋律洗腦朗朗上口，迅速在網路上爆紅。青峰3月底時，曾在IG上公開批評這首歌是「毒菇」，更直言「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺」、「什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠噁心。」蘇打綠團員們也轉發該動態，強烈抵制這首歌。
此外，青峰的好友YTR「我是江老師」也表態「我不聽這首蘑菇的歌！」青峰轉發江老師貼文寫上「我也絕對不聽，這個人對我和我團員我媽媽作出這些事，至今仍不覺得自己有任何問題也無法負責，這種人作出的音樂我不會讓身邊的孩子聽，我是一定抵制到底的。」
因此Lulu在金曲獎上演唱這首歌，掀起不小風波，金曲獎官方YT底下也充滿力挺青峰的留言，「點進來>暫停>倒讚>關掉」、「我愛蘇打綠，我討厭蘑菇蘑菇」、「究竟是誰覺得用毒蘑菇做金曲開場是恰當？製作人壓榨創作者、剝削創作者勞動成果、將創作者告上法庭，然後金曲獎作為表揚創作者的舞台，竟然容許剝削者的行為，好離譜，好失望。」