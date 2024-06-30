李玟「現身」金曲獎！砍表演只致敬10秒鐘 歌迷：CoCo最看重台灣
第35屆金曲獎頒獎典禮昨（29）日深夜落幕，緬懷已故音樂人段落，出現去年7月猝逝的國際天后李玟（CoCo）身影，台下眾明星、亞洲樂迷為之鼻酸，有大陸網友嘆：「台灣是最善待CoCo的福地。」台灣歌迷不滿李玟生前熱愛台灣，離世後卻只得到如此程度的致敬。
記者楊穎軒／綜合報導
金曲獎昨晚按照慣例，播放追念已故音樂人影片，大銀幕上陸續出現鄭華娟、楊政道、蔡一洲、馬尚仁、柯辰勳、張燕清、黃凱宇、何厚華、李玟等9人的肖像照片，其中台視選用李玟為陸綜《為歌而讚》拍攝的沙龍照，令人無限懷念。
針對金曲獎取消致敬李玟的表演節目，改以影片的方式追思，兩岸網友大多認為不夠有誠意，「李玟是國際巨星出道30年，對華語的貢獻很大，這樣的致敬太草率了！歌迷很不能接受」、「知道這樣出現一剎那...讓李玟的鐵粉有多痛心嗎」、「只有這樣的紀念方式？會不會太好笑了」、「唉！李玟最看重台灣了！離開卻得到這樣的『致敬』！」
金曲獎原本安排李玟的30年老友、歌王王力宏演出緬懷CoCo的段落，但王力宏私德爭議引發輿論反彈，本人主動請辭後，文化部接著宣布整段致敬節目取消，李玟二姊李思林得知懷念妹妹的表演節目取消，坦言心情受到影響：「本來會是一段感動的致敬，非常惋惜，太可惜了！再次感謝製作單位有想到致敬CoCo，最終要取消，家人的確失望。」