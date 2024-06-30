詹皇經紀人稱Bronny James不是靠爸族！但對「威脅」一事閉口不談

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美國著名八卦媒體《TMZ》稍早在洛杉磯國際機場採訪到了Rich Paul。報導指出，在對Bronny James的所有質疑聲中，最多的聲音無疑是Bronny靠著他的父親才能進入NBA。對此Rich Paul表示，即使他不叫這個名字，而叫John Smith（美國非常常見的名字，類似菜市場名），他也能憑藉自己的本事進入到NBA。
靠關係才被湖人選？ Rich Paul不以為然
Rich Paul也表示，對Bronny James來說，能夠加入湖人並與自己的父親待在同隊，確實讓這次經歷更為甜蜜，但對於穿上LeBron這個名字的球衣，所帶來的額外壓力，他則認為和其他新秀一樣，他們都有同樣多的東西需要證明。對於那些聲稱靠關係才能對選秀結果產生巨大作用的人，Paul則是顯得相當不以為然，他認為這只是那些討厭事情積極發生的人在找碴。
Rich Paul最後則指出，「在體育界，家長們在各個層面上，都在努力為他們的孩子創造更好的機會。但如果這就是他們所謂的靠關係，那就這樣吧。」而當記者問到他在選秀會前，是否曾打電話威脅其他球隊，告訴他們不要選Bronny，否則就要帶他去澳洲打球，Rich Paul則是並沒有多作回應。
Bronny James過去在高中、大學成績並不突出，他在南加大大一賽季繳出平均4.8分、2.8籃板、2.1助攻成績，且還曾經遭遇過心臟驟停，一度讓他的選秀順位下滑。但隨著湖人如今確定挑中「皇子」，湖人若無意外一定會跟LeBron James完成續約，儘管他稍早宣布將會跳出合約，但預計LeBron也將收到湖人開出的一份3年總價約1.62億美元（約53億新台幣）的大約，而他也可能奮戰至42歲。