獨行女怕怕！神祕空間超像恐怖片 中市議員籲全面評估地下道存廢
台中市有12座人行地下道，除了3座鄰近知名百貨公司，其餘地下道使用率偏低，且被街友長期佔據，女性市民根本不敢一個人走進去。近來常出現季節性偶雨，有長輩在歷史悠久的磨石子階梯滑倒受傷，市議員陳俞融認為已成通行安全的隱憂，要求市府全面思考地下道存在的必要性。
記者顏幸如／台中報導
陳俞融說，12座人行地下道多建於縣市合併前，半數集中在舊市區，且多位於台灣大道市中心區域，除美村、健行、英才與台灣大道口的3個人行地下道鄰近知名百貨公司，較多民眾使用，其餘地下道使用率偏低，日前她接獲民眾陳情，指地下道維護不良，導致長輩雨天使用時跌倒。
陳俞融現場勘查發現，部分人行地下道空間被街友佔據，上下階梯使用的磨石子材質破損，甚至未做防滑措施，且地下道所設的巡邏簽到箱沒簽到紀錄，雖有緊急求救鈴，設置地點也不明顯。
陳俞融指出，有地下道內部牆面貼著廢棄物清除公告，實際上卻堆積大量遊民物品，形成諷刺對比。光是西區的民權公益地下道就有9名街友常態性聚集，影響到公眾通行功能，加上使用率低，獨行女性早就視為畏途。
陳俞融認為市府盡速改善，才能翻轉人行地下道在台中市民心中的陰暗印象，且高齡化社會來臨，許多長輩及行動不便的輪椅族無法使用地下道，市府應重新評估全市現有地下道存在的意義與功能。