NIJISANJI EN台灣快閃聯名咖啡廳8月開幕！周邊、特製餐點搶先看
快閃聯名咖啡廳「NIJISANJI EN Collaboration Cafe」確定將於 8 月 1 日正式開幕。本次由 IP 主題咖啡廳「OU-EN CAFE」與日本 ANYCOLOR 旗下「NIJISANJI EN」的七位 Liver：Elira Pendora、Petra Gurin、Millie Parfait、Ike Eveland、Luca Kaneshiro、Sonny Brisko、Alban Knox，一同打造夏日祭典，主辦方也正式公布活動相關資訊及預約方式。
記者潘毅／綜合報導
「NIJISANJI EN Collaboration CAFE」將在 8 月 1 日至 9 月 15 日 於台北的 2 間分店和台中的 1間分店舉行，期間將推出超過 10 款周邊商品、多款特典以及獨特餐點。
本次「NIJISANJI EN Collaboration CAFE」同樣精心結合各 Liver 的特色，設計出七款獨家餐點及飲品，並附贈相對應 Liver 的餐牌或吸管套，購買任一餐點或飲品將贈送隨機紙杯墊。此外，上次推出便廣受好評的「你推的糖果罐」也會限量販售，兩款糖果罐安排於不同期間開賣，提供給粉絲選擇。
此外，活動現場，除了店內會不定時播放 Liver 們為台灣粉絲錄製的來「店」答鈴之外，主辦方也特別推出三款來店特典膠片卡，分別在以下三個時段發放：8/1~8/15（A 款）、8/16~8/30（B 款）、8/31~9/15（C 款）。
「NIJISANJI EN Collaboration Cafe」快閃聯名咖啡廳資訊
活動期間：2024 年 8 月 1 日 － 2024 年 9 月 15 日
活動地點及訂位連結：
台北本店（台北市中山區錦西街 25 號）
台北中山店（台北市中山區中原街 13 號）
台中店（台中市西區精忠街 36 號）
備註：
6/28 首日開放 8/1 ~ 8/18 之訂位，後續每日凌晨 0 點開放隔一日之訂位
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