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金曲獎／巴奈喊勿忘天安門！恐成金馬翻版　她轟：講了不會更高尚

▲巴奈以首張台語專輯《夜婆》奪下台語專輯獎，提及天安門敏感話題，掀起兩岸網友熱議，「艾瑪說新聞」認為不應該硬挑起這個話題。（圖／台視提供）
▲巴奈以首張台語專輯《夜婆》奪下台語專輯獎，提及天安門敏感話題，掀起兩岸網友熱議，「艾瑪說新聞」認為不應該硬挑起這個話題。（圖／台視提供）

記者朱祖儀／綜合報導

第35屆金曲獎在昨（29）日圓滿落幕，原住民歌手巴奈（Panai）以專輯《夜婆》奪下最佳台語專輯大獎，致詞時提到「天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記」，掀起兩岸網友討論，不少台灣人都很支持她的言論，不過網路觀察家「艾瑪說新聞」在臉書開轟，表示「如果你真的是音樂人，就不應該硬是挑起這個話題！」且提到金馬55頒獎典禮時，導演傅榆因為一句話，導致金馬獎被中國抵制，已經有個前車之鑑，就不應該在金曲獎硬挑起敏感話題。

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「艾瑪說新聞」在臉書表示，「如果你真的是音樂人，就不應該硬是挑起這個話題！」並提到2018年第55屆金曲獎頒獎典禮上，導演傅榆憑藉拍攝太陽花學運的紀錄片《我們的青春，在台灣》獲獎，得獎感言提到，「希望我們的國家，可以被當成一個，真正獨立的個體來看待」，因為一句「無心的話」，導致金馬獎被中國抵制，自此金馬獎的大咖星味失去不少。

艾瑪說新聞認為，前面已經有個前車之鑑，雖然台灣確實是一個自由的國家，「但你硬是要在金曲獎上，挑起敏感話題，談起天安門，這真的不會讓你顯得自己比較高尚。」且認為傅榆是拍台灣紀錄片，所以提到希望台灣被當成獨立個體看待，「今天你巴奈拿的是『台語專輯獎』，你談64天安門事件幹嘛？」更批評，「別人辛苦了好幾個月，因為你自以為的任性，毀壞殆盡！」

▲巴奈拿到本屆金曲獎「最佳台語專輯獎」後，感言提到勿忘天安門事件，慘被中國「消失」。（圖／資料照、台視）
▲巴奈金曲獎感言提到勿忘天安門事件，結果慘被中國「消失」。（圖／資料照、台視）
但此番言論掀起兩派討論，「你才是真正在毀滅台灣音樂人心血的人，得獎人的發言還要你管？笑話」、「為什麼不能提？她有講錯嗎？她有說謊嗎？現在台灣屬中國管了嗎？」「因為我們在台灣，有言論自由的台灣，謝謝」，但也有人認為，「認同版主的觀點！一個已經55歲，經歷過滄桑及艱難歲月的人，在一個公開場合說出和自己得獎作品無關的東西，確實是讓人反感！」

回顧巴奈昨晚上台的感言，她提到「有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但你不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的」，接著更提及敏感話題，「今天晚上你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。

言論一出瞬間傳到微博，讓大批中國網友不滿，關鍵字「金曲獎」甚至從微博熱搜第一消失，「巴奈」的名字更直接成為禁詞，她的音樂作品也從中國串流平台下架，許多中國網友留言「以後歌王歌后只能留在台灣，金曲獎成功做到了」、「做了什麼！以後金曲獎變省獎」，然而也有部分中國網友客觀表示，「巴奈不就是陳述了一下事實，用通俗語言把你們一個藏著掖著不敢說，天天那個那個的說出來而已。」


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