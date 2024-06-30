金曲獎／巴奈喊勿忘天安門！恐成金馬翻版　她轟：講了不會更高尚

我是廣告 請繼續往下閱讀
艾瑪說新聞認為，前面已經有個前車之鑑，雖然台灣確實是一個自由的國家，「但你硬是要在金曲獎上，挑起敏感話題，談起天安門，這真的不會讓你顯得自己比較高尚。」且認為傅榆是拍台灣紀錄片，所以提到希望台灣被當成獨立個體看待，「今天你巴奈拿的是『台語專輯獎』，你談64天安門事件幹嘛？」更批評，「別人辛苦了好幾個月，因為你自以為的任性，毀壞殆盡！」
但此番言論掀起兩派討論，「你才是真正在毀滅台灣音樂人心血的人，得獎人的發言還要你管？笑話」、「為什麼不能提？她有講錯嗎？她有說謊嗎？現在台灣屬中國管了嗎？」「因為我們在台灣，有言論自由的台灣，謝謝」，但也有人認為，「認同版主的觀點！一個已經55歲，經歷過滄桑及艱難歲月的人，在一個公開場合說出和自己得獎作品無關的東西，確實是讓人反感！」
回顧巴奈昨晚上台的感言，她提到「有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但你不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的」，接著更提及敏感話題，「今天晚上你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。
言論一出瞬間傳到微博，讓大批中國網友不滿，關鍵字「金曲獎」甚至從微博熱搜第一消失，「巴奈」的名字更直接成為禁詞，她的音樂作品也從中國串流平台下架，許多中國網友留言「以後歌王歌后只能留在台灣，金曲獎成功做到了」、「做了什麼！以後金曲獎變省獎」，然而也有部分中國網友客觀表示，「巴奈不就是陳述了一下事實，用通俗語言把你們一個藏著掖著不敢說，天天那個那個的說出來而已。」
更多「第35屆金曲獎」相關新聞。