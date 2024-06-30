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大庫成全台最大KTV包廂　高流金曲國語作業簿連嗨4小時

▲2024金曲國語作業簿音樂活動昨（29）在高流大庫由DJ賴皮（左）領銜DJ Samuelmie等歌手演出。（圖／高流提供）
▲2024金曲國語作業簿音樂活動昨（29）在高流大庫由DJ賴皮（左）領銜DJ Samuelmie等歌手演出。（圖／高流提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄流行音樂中心招牌自製節目第三屆「2024金曲！國語作業簿」，昨（29）晚配合第35屆金曲獎頒獎典禮，在C10 LIVE WAREHOUSE大庫及周邊擴大舉辦，在知名DJ賴皮主導下徹夜高歌狂歡，吸引爆場超過千名購票歌迷，，讓大庫再度成了全台「最大也最ㄎㄧㄤ」的歡唱金曲KTV包廂，加上周邊下酒菜市集美食，在高流持續以獨具特色的K歌狂歡方式與金曲獎相呼應。

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▲DJ Samuelmie昨開場接連播放〈燃燒吧火鳥〉、〈對你愛不完〉等數十首跨世代、國台語暢銷金曲。（圖／高流提供）
▲DJ Samuelmie昨開場接連播放〈燃燒吧火鳥〉、〈對你愛不完〉等數十首跨世代、國台語暢銷金曲。（圖／高流提供）
昨晚21時起「2024金曲！國語作業簿」在大庫接連4.5小時不間斷演出，場內除有DJ播放國語歌王歌后代表金曲，並有多位饒舌歌手以AUTOTUNE（自動調音）方式進行歌唱比賽，現場氣氛熱烈欲罷不能，活動延長30分鐘直到午夜一時30分才結束。

▲DJ Samuelmie（左一）昨開場演出時將最後一首點播的作品＜聽媽媽的話＞送給到場觀賞演出的媽媽（中）。（圖／高流提供）
▲DJ Samuelmie（左一）昨開場演出時將最後一首點播的作品＜聽媽媽的話＞送給到場觀賞演出的媽媽（中）。（圖／高流提供）
高流執行長丁度嵐表示，金曲獎睽違16年後再度南下高雄舉辦，為提高高流場館能見度並與音樂人同歡，高流與創辦「國語作業簿」的在地知名DJ賴皮、同時也是進駐音浪塔的愛與和平工作室合作，首度舉辦「金曲！國語作業簿」活動，共同推廣華語流行歌曲，活動獲廣大回響，也讓高雄的音樂場景更多樣，開發不同的音樂人口。

▲2024金曲國語作業簿活動擴大舉辦，場外邀請知名下酒菜出攤滿足歌迷的期待。（圖／高流提供）
▲2024金曲國語作業簿活動擴大舉辦，場外邀請知名下酒菜出攤滿足歌迷的期待。（圖／高流提供）
創立「國語作業簿」品牌的DJ賴皮表示，先前為了抗爭夜店不能放中文歌的不成文規定因而創立「國語作業簿」，宗旨就是「大聲唱」，藉此喚醒大家對於自己語言的認同。今年是連續第三年與高流合作「金曲！國語作業簿」，歌迷讓大庫變成全台最大KTV包廂，共同高歌變本加厲大聲唱，十分有意義。

昨由「國語作業簿」DJ大賽新科冠軍DJ Samuelmie開場，播放〈燃燒吧火鳥〉、〈對你愛不完〉〈海海人生〉等數十首跨世代、國台語暢銷金曲，同場高歌宛如瞬間帶領歌迷進入KTV包廂。再透過DJ巧妙安排舞曲快歌及抒情慢歌等段落，代表作包括〈Bad Boy〉、〈彩虹〉、〈樹枝孤鳥〉、〈愛情的限時批〉等經典作品接連播放，現場歌迷高度共鳴一起高歌與共舞，帶動昨晚活動數波高潮。


▲2024金曲國語作業簿特別加碼製作手環及毛巾等周邊商品。（圖／高流提供）
▲2024金曲國語作業簿特別加碼製作手環及毛巾等周邊商品。（圖／高流提供）
此外，昨晚AUTOTUNE歌唱大賽，多位饒舌嘻哈歌手參賽，包括在《大嘻哈時代》節目表現亮眼的人氣歌手組成嘻哈男團BSB（SAVAGE.M 馬克、FRαNKIE 阿法、阿夫 Suhf、艾蜜莉 AMILI）、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面、王水源，輪番登場演出，在自動調音的助攻下，讓經典國語金曲展現不同的面貌與風格，加上幻術大仙神乎奇技的魔術表演，精采演出讓台下上千歌迷驚呼聲不斷。

高雄33歲的葉先生是第二次參加「金曲!國語作業簿」活動，他表示這活動可以跟朋友一起聽華語歌、加上DJ播放的歌符合同年齡層喜愛的品味，很有共鳴，可以一起唱，真的就是變成KTV包廂一樣，最好是揪朋友一起來才好玩，希望高流每年金曲獎都辦，可以越辦越大。

高流回應廣大歌迷的期待特別擴大辦理，昨晚自18時30分開始在場外有ONE-R 章魚燒、Fancy Tofu、元濱大叔滷味專家、百風鮮味煮、李天生古早味香腸、笑臉雞鹹水雞、福來炸雞、旗津順烤小卷燒酒螺、擼串串燒烤專門等精選下酒菜市集出攤，滿足歌迷對美食的期待，加上讓參與活動的歌迷享受到五感飽滿的金曲夜晚，與滿場上千名同樣喜愛音樂的民眾透過每一首經典歌曲重溫當年記憶。

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