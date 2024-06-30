從NBA打到WWE！Haliburton到紐約當反派　Brunson拿折凳衝上擂台

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在美國時間周五晚上的《SmackDown》比賽中，人氣摔角手Logan Paul和Haliburton一起來到麥迪遜廣場花園踢館，對戰與LA Knight和Santos Escobar。Haliburton扮演的是反派的一方，他在比賽中試圖把手指虎交給Pual，讓他違規攻擊其他選手，不過這時候Brunson從觀眾席闖出來擋在他前面，NBA兩大控衛再度對峙，不過這次不是在季後賽，而是在WWE擂台上。
在今年5月的次輪季後賽中，溜馬隊在搶七戰中擊敗尼克隊，晉級東區決賽，讓紐約球迷心碎，在那場比賽中Brunson在第三節因手部骨折而退出比賽，尼克隊傷兵太多，打到彈盡糧絕才飲恨。
Brunson成新紐約英雄 對抗Haliburton
今晚，當Brunson挺身而出阻止對手的卑鄙行為時，全場觀眾大喊「MVP！」，氣氛瞬間沸騰。在比賽結束後，Haliburton進入擂台試圖和Paul教訓贏得勝利的Knight，這時候Brunson拿著折凳出現，阻止了對方的行為，
劇情結束後，Haliburton很享受這次經歷，他發文表示：「向WWE致敬，讓我實現了一生的夢想；同時也想念你們了，紐約的觀眾。」而Brunson的新隊友Mikal Bridges則在下面回覆寫道：「打爆他@布Brunson。」