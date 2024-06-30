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從NBA打到WWE！Haliburton到紐約當反派　Brunson拿折凳衝上擂台

▲2024年東區次輪紐約尼克隊和印第安納溜馬隊打得火熱，兩隊主控Jalen Brunson和Tyrese Haliburton還沒打夠，季後參加WWE節目，在擂台上爭執。（圖／翻攝自YouTube）
▲2024年東區次輪紐約尼克隊和印第安納溜馬隊打得火熱，兩隊主控Jalen Brunson和Tyrese Haliburton還沒打夠，季後參加WWE節目，在擂台上爭執。（圖／翻攝自YouTube）

記者黃建霖/綜合報導

2024年東區季後賽次輪紐約尼克隊和印第安納溜馬隊打得火熱，7場系列賽結束後餘熱未消，兩隊的主控Jalen Brunson和Tyrese Haliburton昨日又在WWE節目《SmackDown》上重新點燃兩座城市球迷的對抗意識，他們在摔角擂台上各自為支持的選手站台，並且拿著手指虎和折凳對嗆，這樣的劇情設計也成功炒熱比賽氣氛。

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溜馬VS尼克宿敵對決　季後賽戰火延燒WWE擂台

在美國時間周五晚上的《SmackDown》比賽中，人氣摔角手Logan Paul和Haliburton一起來到麥迪遜廣場花園踢館，對戰與LA Knight和Santos Escobar。Haliburton扮演的是反派的一方，他在比賽中試圖把手指虎交給Pual，讓他違規攻擊其他選手，不過這時候Brunson從觀眾席闖出來擋在他前面，NBA兩大控衛再度對峙，不過這次不是在季後賽，而是在WWE擂台上。

在今年5月的次輪季後賽中，溜馬隊在搶七戰中擊敗尼克隊，晉級東區決賽，讓紐約球迷心碎，在那場比賽中Brunson在第三節因手部骨折而退出比賽，尼克隊傷兵太多，打到彈盡糧絕才飲恨。

▲2024年東區次輪紐約尼克隊和印第安納溜馬隊打得火熱，系列賽結束後餘熱未消，兩隊的主控Jalen Brunson和Tyrese Haliburton在WWE 節目《SmackDown》上重新點燃兩座城市球迷的對抗意識。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年東區次輪紐約尼克隊和印第安納溜馬隊打得火熱，系列賽結束後餘熱未消，兩隊的主控Jalen Brunson和Tyrese Haliburton在WWE 節目《SmackDown》上重新點燃兩座城市球迷的對抗意識。（圖／美聯社／達志影像）
Brunson成新紐約英雄　對抗Haliburton

今晚，當Brunson挺身而出阻止對手的卑鄙行為時，全場觀眾大喊「MVP！」，氣氛瞬間沸騰。在比賽結束後，Haliburton進入擂台試圖和Paul教訓贏得勝利的Knight，這時候Brunson拿著折凳出現，阻止了對方的行為，

劇情結束後，Haliburton很享受這次經歷，他發文表示：「向WWE致敬，讓我實現了一生的夢想；同時也想念你們了，紐約的觀眾。」而Brunson的新隊友Mikal Bridges則在下面回覆寫道：「打爆他@布Brunson。」


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