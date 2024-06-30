巴奈金曲獎突然談天安門 文化部長專文感謝：整段典禮最動人的話
54歲原住民歌手巴奈（Panai）昨（29）日獲頒第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，致詞時提及「天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記」引發正反輿論，陸方急得跳腳，立刻屏蔽關鍵字，文化部長李遠（小野）發文分享參加盛會的心情，開頭就說：「謝謝巴奈，謝謝妳為理想的堅持。」
記者楊穎軒／綜合報導
李遠回憶，10年前和巴奈在中正紀念堂的反核四五六運動認識，對方經常挺身投入社運，指昨晚她得獎的致詞非常動人，充滿包容、堅強和始終不變的反抗精神，尤其最後講出頒獎典禮中最動人的話，「有一件事情今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」
提及大陸著名的六四天安門事件，李遠說：「是的，1989，永遠都不能忘記的1989，世界重新洗牌，台灣也在那個關鍵時刻開始了本土化，第二年（1990）發生大學生佔領中正紀念堂的野百合學運，2000年台灣第一次政黨輪替。」
李遠表示，殘酷的天安門事件成為一個被全力掩蓋、消滅的歷史，35年後在台灣金曲獎的頒獎典禮上，被巴奈重新提起，「相對於整個金曲獎頒獎典禮上，台灣音樂人用作品所呈現出來的自信、自由、自在和大氣，各種族群母語的歌交織成一個豐盛的時代，又是多麼令人感到驕傲，巴奈，謝謝妳，我們一起加油，台灣加油。」