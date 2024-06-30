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暑假玩水注意雷雨！全台「危險溪流」一次看　溪水暴漲3前兆快逃

▲暑假期間，許多人會選擇到山間小溪戲水避暑，但台灣夏天常伴隨又大又急的午後雷陣雨，可能帶來許多潛在危機。（示意圖／NOWnews資料照）
▲暑假期間，許多人會選擇到山間小溪戲水避暑，但台灣夏天常伴隨又大又急的午後雷陣雨，可能帶來許多潛在危機。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

炎炎夏日高溫狂飆，適逢暑假期間，許多人會選擇到山間小溪戲水避暑，但台灣夏天常伴隨又大又急的午後雷陣雨，在溪水暴漲的情況下，就容易出現「水洞」、「深潭」等致命危機，一不小心就可能釀成溺水，每年相關意外事件層出不窮，因此民眾在出發戶外避暑前，務必事先了解台灣溪邊的潛在危機和防溺要點！

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🟡溪水暴漲前兆

新北市消防局指出，在台灣出現溪水暴漲通常有3大前兆，民眾若在溪邊看見以下3種狀況，務必儘速離開。此外，在溪邊也要時刻上游山區狀態，若已出現烏雲密布、雷聲漸增，就是下雷雨的徵兆，這時應立即遠離水域往高處移動，若安排河畔活動，也要事先安排避難路線、注意上游大壩放水的警訊、避免在河川內的沙洲紮營。

⚠️齊頭水：當平緩的溪流中出現一波「同等速度水流」時。

⚠️水面混濁，水中出現大量殘枝樹葉

⚠️水流加速

🟡台灣山區暴雨、溪水暴漲危險溪流

台灣夏季午後對流發展旺盛，山區的降雨往往也比平地劇烈，為因應緊急狀況，中央氣象署也會適時發布「山區暴雨」國家警報，目前也與各縣市政府歸列出較危險的幾個溪流，作為主要示警地點；而民眾若想進一步了解更多溪流狀況，也可透過教育部的「危險水域各縣市公告資訊」一次查詢。

⚠️臺北市：雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）

⚠️新北市：大豹溪、虎豹潭、南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、北勢溪（坪林映像虎寮區）、逮魚堀溪、永定溪（石碇蚯蚓坑）、石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、北港溪（汐止柯子林）、基隆河（平溪望古瀑布）

⚠️桃園市：霞雲溪（優霞雲瀑布區）

⚠️臺中市：頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）

⚠️新竹縣：油羅（(雞油樹下區域）

⚠️南投縣：塔羅灣溪

⚠️嘉義縣：草山溪（葫蘆谷）

⚠️屏東縣：沙漠溪（海神宮）、隘寮北溪（飛龍瀑布群）、牛角灣溪

⚠️宜蘭縣：梵梵溪（芃芃野溪溫泉）、得子口溪（五峰旗防砂壩）、 猴洞坑溪

⚠️花蓮縣：砂婆礑溪（水源地）、三棧溪

⚠️臺南市：後堀溪（千層岩瀑布）

▲新北大豹溪暴漲，將民眾的烤肉架、帳篷等器具沖走，眾人驚慌逃離的畫面曝光。（圖／臉書社團《爆料公社公開版》）
▲新北三峽的大豹溪過去曾出現溪水暴漲，導致民眾傷亡的恐怖消息。（圖／臉書社團《爆料公社公開版》）
🟡戲水安全要領、防溺要點

據體育署學校體育組說明，在水域內很可能遭遇漩渦，即使水面看似平緩，但水下仍可能因強大水壓落下，形成一股水壓力將人捲入，此時有3種狀況需要做不同的應對。

📍翻滾流：溪流遇高低落差地形會形成翻滾流，這時需要潛到水底，身體緊貼溪床，往下游方向游出。

📍覆蓋流：河道寬度突然縮減，會造成兩側水勢不斷往中間推擠，形成漩渦，遇到時須面部朝上、雙臂緊縮，雙腳伸直微彎，眼看下游處，就能被水流自然帶出水流區。

📍微笑流：溪流石頭旁可能有超強漩渦，遇到時冷靜放鬆，伺機用口吸氣，爭取閉氣時間，保持直立如直竿狀，讓激流推出，手腳再用力推障礙物，利用水流順勢游出。

最後仍要提醒民眾，夏天戲水固然消暑，但外出前務必先關注天氣預報，留意是否有雷雨發生，抵達現場時先查看水域是否混濁不清、深度不明，以及是否設有「水深危險」、「禁止游泳」的標示；下水前左右大腿輪流拉筋伸展，左右手臂360度甩動，讓全身每一塊肌肉都預熱，並準備好救生衣、溯溪鞋等防災配備。


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