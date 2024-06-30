暑假玩水注意雷雨！全台「危險溪流」一次看　溪水暴漲3前兆快逃

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市消防局指出，在台灣出現溪水暴漲通常有3大前兆，民眾若在溪邊看見以下3種狀況，務必儘速離開。此外，在溪邊也要時刻上游山區狀態，若已出現烏雲密布、雷聲漸增，就是下雷雨的徵兆，這時應立即遠離水域往高處移動，若安排河畔活動，也要事先安排避難路線、注意上游大壩放水的警訊、避免在河川內的沙洲紮營。
⚠️齊頭水：當平緩的溪流中出現一波「同等速度水流」時。
⚠️水面混濁，水中出現大量殘枝樹葉
⚠️水流加速
台灣夏季午後對流發展旺盛，山區的降雨往往也比平地劇烈，為因應緊急狀況，中央氣象署也會適時發布「山區暴雨」國家警報，目前也與各縣市政府歸列出較危險的幾個溪流，作為主要示警地點；而民眾若想進一步了解更多溪流狀況，也可透過教育部的「危險水域各縣市公告資訊」一次查詢。
⚠️臺北市：雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）
⚠️新北市：大豹溪、虎豹潭、南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、北勢溪（坪林映像虎寮區）、逮魚堀溪、永定溪（石碇蚯蚓坑）、石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、北港溪（汐止柯子林）、基隆河（平溪望古瀑布）
⚠️桃園市：霞雲溪（優霞雲瀑布區）
⚠️臺中市：頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）
⚠️新竹縣：油羅（(雞油樹下區域）
⚠️南投縣：塔羅灣溪
⚠️嘉義縣：草山溪（葫蘆谷）
⚠️屏東縣：沙漠溪（海神宮）、隘寮北溪（飛龍瀑布群）、牛角灣溪
⚠️宜蘭縣：梵梵溪（芃芃野溪溫泉）、得子口溪（五峰旗防砂壩）、 猴洞坑溪
⚠️花蓮縣：砂婆礑溪（水源地）、三棧溪
⚠️臺南市：後堀溪（千層岩瀑布）
🟡戲水安全要領、防溺要點
據體育署學校體育組說明，在水域內很可能遭遇漩渦，即使水面看似平緩，但水下仍可能因強大水壓落下，形成一股水壓力將人捲入，此時有3種狀況需要做不同的應對。
📍翻滾流：溪流遇高低落差地形會形成翻滾流，這時需要潛到水底，身體緊貼溪床，往下游方向游出。
📍覆蓋流：河道寬度突然縮減，會造成兩側水勢不斷往中間推擠，形成漩渦，遇到時須面部朝上、雙臂緊縮，雙腳伸直微彎，眼看下游處，就能被水流自然帶出水流區。
📍微笑流：溪流石頭旁可能有超強漩渦，遇到時冷靜放鬆，伺機用口吸氣，爭取閉氣時間，保持直立如直竿狀，讓激流推出，手腳再用力推障礙物，利用水流順勢游出。
最後仍要提醒民眾，夏天戲水固然消暑，但外出前務必先關注天氣預報，留意是否有雷雨發生，抵達現場時先查看水域是否混濁不清、深度不明，以及是否設有「水深危險」、「禁止游泳」的標示；下水前左右大腿輪流拉筋伸展，左右手臂360度甩動，讓全身每一塊肌肉都預熱，並準備好救生衣、溯溪鞋等防災配備。