壽司郎畢業季開吃「鰻牛」新菜！2貫40元起 新店開幕：現折40元
台灣壽司郎畢業季開吃「鰻牛」新菜！呼應日本在夏天吃鰻魚補充活力的傳統，即日起期間限定供應「元氣滿滿超精選」新菜，壽司郎蛋黃醬鰻牛、炙燒乳酪酪梨鰻魚首次登場，最划算的炙燒洋釀起司鮭魚、辣味噌長鰭等都是2貫40元；7月2日起壽司郎台中新時代店開幕優惠「現折40元」一次整理。爭鮮迴轉壽司彰化家樂福店改裝開幕，今（30）日內用「焦糖鮭魚」加量1+1貫只要40元。
記者蕭涵云/綜合報導
壽司郎即日起到7月14日，開吃「元氣滿滿超精選」期間限定新菜，特別挑選鰻魚主題商品，幫大家開胃補元氣。大推首次登場的「壽司郎蛋黃醬鰻牛」100元、「炙燒乳酪酪梨鰻魚」80元，「山藥泥鰻魚海苔包」60元、「酥炸鰻魚椒麻拌麵」130元，還用豐富香辣調味刺激食慾。推薦這檔期最划算的「炙燒洋釀起司鮭魚」、「辣味噌長鰭」、「醃漬阿根廷魷魚鰭」、「泡菜豬五花」、「炙燒洋釀起司鮮蝦」、「山葵豆皮壽司」，都是2貫40元就能爽吃。
📌壽司郎：台中新時代店7月2日開幕「現折40元」優惠
7月2日起壽司郎台中新時代店開幕內用限定優惠，7月2日起結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，即贈「台中新時代店限定資料夾」1個（單筆消費滿600元可得2個，以此類推，送完為止）；7月2日至7月8日，結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上、可折價40元，600元可折價80元，以此類推；7月2日至7月8日，結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上，贈送「40元折價券」1張，600元2張，以此類推。
提醒大家，折價券於7月9日後方可使用，每消費滿300元可用1張、600元可用2張，以此類推，不可與其他折價併用，限台中新時代店使用期限至8月31日止；活動及贈品限當日消費折扣/兌換；單筆消費為當日單張發票金額，離店後恕不補贈/退費；按讚折扣優惠，一個讚折扣一次，消費滿300元以上方可使用，須為不同帳號。
📌改裝開幕優惠！爭鮮彰化家樂福店「焦糖鮭魚」加量1+1貫只要40元
爭鮮迴轉壽司「彰化家樂福店」改裝開幕慶，今6月30日限定內用「焦糖鮭魚」加量1+1貫只要40元（原價80元）；單筆消費滿300元且GOOGLE評論，即可抽獎1次；30分鐘內完食且消費滿240元，再送實用「旅行包面紙」1包；外帶限定餐盒優惠價100元。
地址：彰化縣彰化市金馬路二段321號1F