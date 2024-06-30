王星越外流《墨雨雲間》BE片段！製作人轟「吃裡扒外」工作室道歉
陸劇《墨雨雲間》開播以來話題不斷，儘管日前已經播出大結局，但最後「肅國公」蕭蘅（王星越 飾演）嘴裡咬著薛芳菲（吳謹言 飾演）的玉珮奔赴沙場，採開放式結局，讓BE（Bad Ending）跟HE（Happy Ending）兩派討論度爆表，然而王星越工作室卻曝光被剪掉的鏡頭，暗示男主角戰死沙場，製作人于正氣得砲轟他「吃裡扒外」，對此，工作室也緊急回應。
記者吳昕蓓／綜合報導
由於最後的畫面結束在疑似蕭蘅的男子駕馬來到他和薛芳菲一起種的梅樹前，加上片尾是薛芳菲身穿著紅衣，被外界猜測是暗示蕭蘅已死，讓許多觀眾心碎滿地，對此，製作人于正特別發文強調，其實最後是快樂大結局，還補拍番外篇，蕭蘅和薛芳菲結婚生下可愛女兒，夫妻倆大撒糖，消除觀眾心中的質疑。
然而王星越工作室卻曝光一段未公開的畫面，可以看到蕭蘅在戰場上吐血，銜在口中的玉珮也掉落，似乎暗示蕭蘅慘死，這段畫面曝光後，立刻引發公憤，不少劇迷都氣得大罵，「是不是有什麼大病？于正都說了是HE，你在這發BE？你想說什麼」、「你在發什麼癲？蕭蘅沒有死，蕭蘅和薛芳菲還有了個女兒」、「真的非常敗好感了。」
不僅如此，連于正本人都勃然大怒，氣到要王星越馬上刪掉影片，「你居然敢褻瀆我的藝術，我絕對不允許，我的番外全被你們破壞了」，由於王星越是于正旗下的藝人，他更揚言要開除王星越工作室的小編，「絕對不允許做這種吃裡扒外的事」，對此，工作室也火速發表道歉聲明，「審核發布相關物料的宣傳人員已經進行嚴肅批評，並按照公司制度進行處理。」