不僅跌跌不休！日圓實力下滑「這數據」貶至歷史新低　跌幅最深

大家都去玩了！日本成「低成本旅遊天堂」　外媒：正是旅遊好時機

▲由於日圓疲軟，再加上疫後解封，日本成為全球旅客的旅遊目的地首選之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於日圓疲軟，再加上疫後解封，日本成為全球旅客的旅遊目的地首選之一。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

暑假到來，不少台灣民眾也已經規劃假期，準備前往海外國家旅遊，其中日本更是台灣民眾的首選之一。有外媒指出，由於日圓貶至歷史低位，對遊客來說，旅行體驗更加便宜，再加上疫情大流行後全球旅遊業的激增，引發人們對日本前所未有的興趣，「從未見過如此多的遊客在短時間內湧入日本」。

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根據《彭博社》報導，日圓歷史性崩跌，使得持有旅遊經費的遊客能用更便宜的價格享受到旅行體驗，加上全球旅遊在疫情後的激增，激發了前所未有的旅遊興趣。

日本以美食、整潔以及未來與傳統體驗的形象結合而聞名，再加上非凡的匯率，使之成為了「低成本旅行天堂」，而不是全球最發達的經濟體之一。近幾個月以來，日本一直處於30年來低點，不論是奢華的壽司還是高級的A5和牛牛排都變得更加實惠。

據日本旅遊局的最新數據，今年前5個月有超過1450萬人抵達日本，比去年同期成長了70%，且預期將打破2019年創紀錄的3100萬遊客。

報導提到，日本在今年五月時，已經是連續三個月迎來超過300萬名訪客，主要來自韓國、中國和台灣。今年前5個月，超過100萬美國人從美國出發進行長途旅行，較2019年同期成長50%。

今年來自19 市場（包括所有七國集團國家）的遊客人數打破了5月的記錄。自年初以來，中國遊客的數量一直落後於全球其他國家的遊客，但差距正在縮小。這也證明了，今年夏天日本成為中國遊客的旅遊首選。

日本預計今年將接待創紀錄的3400萬名遊客，這比岸田政府設定的2019年遊客數量超過的目標提前一年。日相岸田文雄先前訂立了直到2030年每年接待6000萬名入境遊客的長期目標。不過相比之下，海外購買力的缺乏讓日本遊客望而卻步，出國旅遊的人數仍僅達到疫情前高峰的60%左右。

▲今年許多台灣人出國到日本旅遊，不少人對日本的治安印象非常良好，但其實仍要多加防範突發狀況。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲由於日圓疲軟，也使得外國遊客到日本旅遊時更有餘裕。（示意圖／翻攝自Pixabay）
旅客數增加　旅遊消費激增

隨著遊客數增加，旅行途中的花費金額也在增加。由於日圓疲軟，已跌至1986年以來的最低水平，旅遊經費也獲得更大的延展，遊客們不吝於打開錢包，從飯店和奢侈品到主題公園之旅，搶購便宜貨。

今年第一季度，遊客花費達到創紀錄的1.75兆日圓，這個數字可能會進一步激增。

日本飯店價格上升仍便宜

日本的飯店價格正上漲，但仍比全球同業便宜。由於日圓疲軟和櫻花盛開的季節，將全國飯店價格推升至近30年來的最高點。據CoStar Group的數據，每日平均房價約為2萬986日圓，為1997年以來的最高水平。

儘管東京房價高漲，截至2024年3月，平均為177美元，但與平均房價超過300美元一晚的紐約，以及平均房價超過250美元的新加坡相比，東京的飯店價格仍十分便宜。

航班需求增加

更多的遊客意味著更多的交通。根據彭博新能源財經 （BloombergNEF） 編製的產業數據，今年全球預計將有3700萬次航班起飛，其中預計有100萬次降落在日本。

報導最後指出，如果近期計畫前往日本旅行，肯定不會孤單，如果要找便宜的旅遊行程，現在可能是旅行的「完美時刻」。

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