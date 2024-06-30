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iPad「非原廠線充電」自燃燒毀！他客訴蘋果結局逆轉　果粉全服了

▲有網友iPad 5在充電狀態下，突然燒起來，高溫甚至把桌面燒出黑炭，模樣相當驚人。（圖／翻攝Ptt）
▲有網友iPad 5在充電狀態下，突然燒起來，高溫甚至把桌面燒出黑炭，模樣相當驚人。（圖／翻攝Ptt）

記者潘毅／綜合報導

蘋果售後服務再度刷新粉絲見解！日前有台灣民眾替iPad 5充電時，機身突然自燃，導致背蓋融化、家裡的木製家具更被燒出一大塊黑化炭痕，但由於當下當事人是使用非原廠充電線，原先許多果粉都不看好官方會受理賠償，沒想到當事人向蘋果客訴後，官方竟然直接幫他換成最新款iPad 10，如此處理方式也讓大批網友讚嘆不已。

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當事人在6月17日時，於PTT的iOS版發文求助，提到自己的iPad 5平板，是2017年出產的產品，一直使用至今都還堪用，怎料日前早上家人突然發現客廳濃煙密布，才發現是iPad 5在充電時自燃了，疑似是因電池膨脹釀災，火勢更讓木製桌面燒出一大塊燒焦痕跡。

▲有網友Po文表示，自家的iPad 5在充電狀態下，突然燒起來，濃煙瀰漫整個家中，高溫甚至還把桌面燒出黑炭，模樣相當驚人。（圖／翻攝Ptt）
▲有網友Po文表示，自家的iPad 5在充電狀態下，突然燒起來，濃煙瀰漫整個家中，高溫甚至還把桌面燒出黑炭，模樣相當驚人。（圖／翻攝Ptt）
當事人隨後公布照片，希望尋求其他果粉意見，好奇蘋果是否會受理客訴。沒想到卻有網友發現，原PO充電當下使用的並非蘋果原廠的充電線，轉接頭也不合乎原廠授權規格，大多認為「成立可能性低」。

沒想到過了10天後，當事人更新案件最新進度，他透露，自己客訴提供照片後，很快就接獲官方回訊，並請他提供iPad及充電配件的不同角度照片，同時也關心「是否有人受傷及事發經過」等細節。

過不久後，又有另一位蘋果專員致電關心當事人，表示官方願提供iPad 9作為賠償，但是台灣蘋果官網已停賣iPad 9，最終官方改為提供最新款iPad 10 256GB版本，當作本次意外事故的賠償。

▲iPad 10、iPad 9和iPad Air 5降價一張圖一次看完。（圖／NOWnews社群中心製）
▲iPad 10代256GB版本目前在蘋果台灣官網，一台售價為16,900元起。（示意圖／NOWnews社群中心製）
當事人也在一周後就收到了全新iPad 10，期間還有經濟部標準檢驗局的人登門訪問，因為蘋果主動通報檢驗，當事人也因此對於蘋果的售後服務以及負責任的態度讚不絕口。

逆轉結局曝光後，也讓許多果粉驚呼，「推蘋果負責任態度」、「如果是其他雜牌平板，我看根本不會有下文吧」、「我也好奇這種6、7年前已過保的機器，一樣狀況發生在其他品牌會如何處理」、「免費升級，還主動通報找原因，給推」，但也有人認為「若是發生在美國，蘋果可能已經賠慘了」，最後也提醒民眾，使用非原廠、未獲認證的配件，仍有一定的危險性，呼籲還是購入經過檢驗的線材，才能保障生命財產安全。

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