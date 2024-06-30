iPad「非原廠線充電」自燃燒毀！他客訴蘋果結局逆轉　果粉全服了

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當事人隨後公布照片，希望尋求其他果粉意見，好奇蘋果是否會受理客訴。沒想到卻有網友發現，原PO充電當下使用的並非蘋果原廠的充電線，轉接頭也不合乎原廠授權規格，大多認為「成立可能性低」。
沒想到過了10天後，當事人更新案件最新進度，他透露，自己客訴提供照片後，很快就接獲官方回訊，並請他提供iPad及充電配件的不同角度照片，同時也關心「是否有人受傷及事發經過」等細節。
過不久後，又有另一位蘋果專員致電關心當事人，表示官方願提供iPad 9作為賠償，但是台灣蘋果官網已停賣iPad 9，最終官方改為提供最新款iPad 10 256GB版本，當作本次意外事故的賠償。
當事人也在一周後就收到了全新iPad 10，期間還有經濟部標準檢驗局的人登門訪問，因為蘋果主動通報檢驗，當事人也因此對於蘋果的售後服務以及負責任的態度讚不絕口。
逆轉結局曝光後，也讓許多果粉驚呼，「推蘋果負責任態度」、「如果是其他雜牌平板，我看根本不會有下文吧」、「我也好奇這種6、7年前已過保的機器，一樣狀況發生在其他品牌會如何處理」、「免費升級，還主動通報找原因，給推」，但也有人認為「若是發生在美國，蘋果可能已經賠慘了」，最後也提醒民眾，使用非原廠、未獲認證的配件，仍有一定的危險性，呼籲還是購入經過檢驗的線材，才能保障生命財產安全。