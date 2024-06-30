全國最大購物商場在烏日動土　盧秀燕：打造亞洲商業新地標

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，市府審查過程中嚴謹、積極、有效率，市府正在水湳經貿園區打造全國最大的台中國際會展中心，也建議開發公司在此規劃中型會展中心，將台中打造成全國第一大會展城市，讓經濟貿易發展達到爆發性成長。
盧秀燕指出，此開發案前景可期，但同時也會帶來周邊交通議題，她承諾市府各局處一定會跟交通部鐵道局、第一大國際開發公司攜手妥善處理，比如可從高鐵站2樓規劃通道至商場，讓民眾前往更便利；此外，也請立委協助向中央爭取，期盼比照后里麗寶樂園，由國道拉一條交流道下來，紓緩平面道路車潮，讓這個投資案盡善盡美，為地方帶來正面經濟效益。
經發局說，第一大國際開發公司投資交通部鐵道局「高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」，110年簽約後投入260億元打造「D-ONE第一大天地」，集結五星酒店、A級商辦大樓、國際會議中心、電競IP動漫主題館、百老匯等級影城等。
其中，最受矚目的國際級大型購物中心部份，總樓板面積9萬坪，規模是台中新光三越加上台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.8倍大，預計115年第4季開幕，將會是全台最大百貨購物商場，預估提供1萬8,000個就業機會，為台中經濟注入新活水。
經發局進一步說，第一大國際開發公司董事長原島榮一宣佈「台中高鐵娛樂購物城」更名為「D-ONE第一大天地」，其位在台中高鐵站旁，三鐵共構出入口，旅客站在高鐵2樓月台即可俯視整體壯觀基地，周邊又有國道1號、國道3號、74號快速道路，完工後將連結周邊商圈與核心生活圈，串聯形成龐大軌道經濟共同體。
開發案首創三亮點：第一、萬坪綠地及空中花園；第二、500公尺長媲美比佛利山莊的國際級時尚精品大道；第三、打造台中不夜城、24小時電影城、書店、物販店等夜經濟，是全台最大的高鐵站區開發案，共創亞洲商業新地標。
經發局表示，台中是全台第二大城，位居中部核心樞紐地位，擁中部750萬消費人口等優勢，消費力十足！全球獲利第一的Costco分店、百貨公司店王新光三越都在台中，強大的消費實力，吸引企業進駐搶佔商機。