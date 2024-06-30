Paul George曾想去勇士隊！美媒曝光內幕：快艇拒絕所有交易方案

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Klay Thompson即將成為自由球員，他在這個休賽季離開灣區幾乎已成定局，Tim Kawakami的報導並沒有給出新東西，不過他進一步表示Thompson已經為離開老東家做好了準備，並透露「Klay已經和一些勇士高層進行了親切的道別」。
K湯是勇士4冠王朝中重要的側翼組成，勇士白白讓戰力流失不划算，或許可以討論用先簽後換的方式拿回一些東西，Kawakami認為這是很有可能的方式。至於誰能替代他的位置？Paul George是勇士理想的人選，但如今他來此打球的可能性已經不大。
George稍早已經拒絕行使最後一年合約，成為一名自由球員，這基本上宣告他不可能加入勇士，因為灣區並沒有足夠的薪資空間裸簽大約，只能透過交易來得到他。
快艇拒絕勇士所有方案 George決定成為自由球員
Kawakami爆料，勇士隊、George和快艇隊曾在合約決定的最後期限前，進行非常認真的談判，而且勇士隊也相信他們即將簽下這位34歲的小前鋒。勇士方面同意在George到來後給予他最長4年的續約合約，他們也相信能夠開出讓快艇隊點頭的交易包裹，Stephen Curry和Draymond Green完全同意這個操作，George本人也強烈暗示他想加入勇士隊。但快艇隊最終沒有同意任何版本的交易。
Kawakami表示，勇士開出Andrew Wiggin威金斯、Chris Paul、Jonathan Kuminga或Moses Moody由等人組成的報價（並非全部），以及一個未來的首輪選秀權，但沒有讓快艇點頭。
這個夏天勇士有很多事情要做，他們即將失去他們最受歡迎的球星之一，並沒有獲得他們所想追求的攻守全能側翼，他們試圖出售Wiggins，並試圖了解是否該裁掉Chris Paul。