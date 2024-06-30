Anthony Davis不想打中鋒！湖人找傳統大個子：對「這2人」有興趣

Paul George曾想去勇士隊！美媒曝光內幕：快艇拒絕所有交易方案

▲根據《The Athletic》記者Klay Thompson報導，Paul George本來很有意願來勇士，但是快艇隊拒絕了交易方案，基本上斷絕了他加盟的可能性。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《The Athletic》記者Klay Thompson報導，Paul George本來很有意願來勇士，但是快艇隊拒絕了交易方案，基本上斷絕了他加盟的可能性。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

這個夏天對於金州勇士隊來說是感傷又艱難的，根據《The Athletic》記者Klay Thompson報導，Klay Thompson很可能會離開，他已經和球隊中的一些高管道別，而Paul George本來很有意願來勇士，但是快艇隊拒絕了交易方案，基本上斷絕了他加盟的可能性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
K湯幾乎確定離開　George無緣加盟勇士

Klay Thompson即將成為自由球員，他在這個休賽季離開灣區幾乎已成定局，Tim Kawakami的報導並沒有給出新東西，不過他進一步表示Thompson已經為離開老東家做好了準備，並透露「Klay已經和一些勇士高層進行了親切的道別」。

K湯是勇士4冠王朝中重要的側翼組成，勇士白白讓戰力流失不划算，或許可以討論用先簽後換的方式拿回一些東西，Kawakami認為這是很有可能的方式。至於誰能替代他的位置？Paul George是勇士理想的人選，但如今他來此打球的可能性已經不大。

George稍早已經拒絕行使最後一年合約，成為一名自由球員，這基本上宣告他不可能加入勇士，因為灣區並沒有足夠的薪資空間裸簽大約，只能透過交易來得到他。

快艇拒絕勇士所有方案　George決定成為自由球員

Kawakami爆料，勇士隊、George和快艇隊曾在合約決定的最後期限前，進行非常認真的談判，而且勇士隊也相信他們即將簽下這位34歲的小前鋒。勇士方面同意在George到來後給予他最長4年的續約合約，他們也相信能夠開出讓快艇隊點頭的交易包裹，Stephen Curry和Draymond Green完全同意這個操作，George本人也強烈暗示他想加入勇士隊。但快艇隊最終沒有同意任何版本的交易。

Kawakami表示，勇士開出Andrew Wiggin威金斯、Chris Paul、Jonathan Kuminga或Moses Moody由等人組成的報價（並非全部），以及一個未來的首輪選秀權，但沒有讓快艇點頭。

這個夏天勇士有很多事情要做，他們即將失去他們最受歡迎的球星之一，並沒有獲得他們所想追求的攻守全能側翼，他們試圖出售Wiggins，並試圖了解是否該裁掉Chris Paul。

▲金州勇士射手Klay Thompson續留問題再次被提起，奧蘭多魔術可能用3000萬至4000萬美元搶人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson即將成為自由球員，他離開灣區幾乎已成定局。（圖／美聯社／達志影像）

Thompson對加盟湖人感興趣！詹皇可為他降薪　勇士願幫忙先簽後換

勇士已準備好失去Klay Thompson！傳奇「浪花兄弟」組合恐將散夥

勇士前榜眼Wiseman成活塞棄將！回歸老東家好時機　戰力不無小補

勇士多名主力恐出走！陣容深度受考驗　「KCP」會是補強最佳解？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載