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將與「斑馬」當隊友！Stephon Castle好興奮：我完美適合馬刺

▲NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺日前在選秀會上，以首輪第四順位選進來自康乃狄克大學的好手Stephon Castle，今日球團也替他舉辦加盟記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺日前在選秀會上，以首輪第四順位選進來自康乃狄克大學的好手Stephon Castle，今日球團也替他舉辦加盟記者會。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺在今年的NBA選秀會上，以首輪第四順位選進來自康乃狄克大學的好手Stephon Castle，補強球隊後場深度。今（30）日馬刺球團也替他與二輪新秀Harrison Ingram舉辦加盟記者會。而當Castle談到能與「斑馬」Victor Wembanyama當隊友的感覺如何時，他則是興奮表示「這一切都太不真實！」

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Castle高興能跟「斑馬」同隊　認為自己完美適合馬刺

談到能夠被馬刺選中，Stephon Castle則興奮地表示，「因為我攻防兩端的多樣性，我覺得我完美地適合這裡（馬刺）。在場上我能夠展現出我的組織能力，為自己、為隊友創造出機會，我會盡一切努力去幫助球隊贏球。」

「當我身後有Donovan Clingan時，那是件多麼棒的事情，但現在我無法想像我的球隊當中，還有一名聯盟中最好的阻攻手。我真的成為了馬刺隊的一員，我能夠和家人一起體驗這個城市，並接受這一切，我知道我們的生活永遠改變了。」Stephon Castle如此總結到。

Castle一路走來皆遇名帥　希望在Popovich身邊學更多

而Stephon Castle經歷了康乃狄克名帥Dan Hurley執教洗禮後，進入到NBA也將納入傳奇教練Gregg Popovich麾下，他認為這是難以言喻的狀況，「任何球員可能都希望被這2名最高水準的教練執教，我真的非常興奮。我想要在Popovich身邊學習更多，並繼續成長茁壯。」

至於馬刺在第二輪選進的Harrison Ingram，今日同樣也有出席記者會，當他談到「斑馬」Victor Wembanyama時，Ingram則是直呼他是下一個歷史最佳球員，「我無法想像能和像Wembanyama這樣的球員一起比賽，他是下一個GOAT。他應該是史上最好的球員之一，能與身高7尺4吋且能主宰禁區的人一起比賽，這感覺會很有趣。」


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