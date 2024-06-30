中國女籃新星張子宇擋不住！不想被叫「女姚明」 受訪曝實際身高

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現年年僅17歲的張子宇，就在場上展現出相當恐怖的主宰比賽能力，繼小組賽對日本砍下個人國際賽新高的44分之後，昨(29)日4強賽出戰南韓，個人又繳出超狂表現，共出手25投17中，轟下34分、16籃板、5助攻，最終則率中國隊以79：61輕取南韓，順利搶下最終總決賽門票。
而關於張子宇的身高，近期外界眾說紛紜，根據FIBA官網資料顯示，她的身高為220公分，不過也有媒體報導，她已經長到228公分，快要逼近姚明的229公分。對於自己的真實身高，張子宇稍早受訪時則是透露，「我並沒有大家想的那麼高，目前身高大約是落在223、224公分。」
目前外界談到張子宇，多半給他「女姚明」的稱呼，對此她表示，自己會努力向姚明看齊，不過她也提到，其實不希望被外界這樣稱呼。一方面是自己目前的成就與姚明相差甚遠，另一方面是她也希望能用場上表現，讓大家記住自己的名字。
中國主帥稱她並非只有身高 投籃手感也很柔軟
U18中國隊女籃教練陳楠則向媒體表示，張子宇的天賦並非只有身高，她在場上的其他能力同樣很出色，「張子宇的投籃手感相當柔軟，且以她的身高來說，跑跳能力算是還不錯。在體能、力量方面，張子宇也沒有什麼問題，防守轉換也能跟得上腳步。」