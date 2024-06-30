日本關西超市首度上架台南芒果 黃偉哲農產外銷再創佳績
繼日本關東、九州地區數家大型連鎖超市通路紛紛上架台南農特產後，台南市再度傳來農產品銷日通路的佳績！台南芒果首度進軍關西地區知名超市多家分店，因銷售成績亮眼，超市高層表示將從原本規劃的6家店鋪延伸到更多分店。黃偉哲也期待未來能與超市端建立更深入的合作，將更多台南優質的水果和農漁特產品介紹給關西地區的消費者。
記者郭俊暉／台南報導
在旋風造訪星馬行銷後，黃偉哲在今天抵達此行第三站日本關西，了解芒果在關西地區超市的上架與銷售狀況，並跟超市的高層會談，黃偉哲把握機會向對方推薦台南的多元農漁特產，由於日本農林水產省已在今年6月同意紅肉火龍果銷日，黃偉哲特別介紹了這項台南盛產的水果，對方也大表興趣。
此外，黃偉哲更積極介紹多款豐富美味且保存期限長的各式農漁加工產品，而超市方在試吃後也大表驚艷，紛紛盛讚這些產品有獲得日本消費者青睞的潛力，期待雙方進一步洽談引進相關事宜。
黃偉哲表示，台南芒果在關西的首次亮相，不僅是對台南農民精湛栽培技術的肯定，也是台南芒果外銷至日本關西地區的重要里程碑。這次台南芒果進軍關西知名超市的突破性成果，源自於今(2024)年3月台南市參加日本東京食品展，雙方積極洽談而成功打開該條銷售通路，此次合作將有助提升台南農產品在日本關西地區的知名度。