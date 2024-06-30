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日本關西超市首度上架台南芒果　黃偉哲農產外銷再創佳績

▲繼日本關東、九州地區數家大型連鎖超市通路紛紛上架台南農特產後，黃偉哲力拚日本關西知名超市首度上架台南芒果熱賣。(圖／台南市政府提供)
▲繼日本關東、九州地區數家大型連鎖超市通路紛紛上架台南農特產後，黃偉哲力拚日本關西知名超市首度上架台南芒果熱賣。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

繼日本關東、九州地區數家大型連鎖超市通路紛紛上架台南農特產後，台南市再度傳來農產品銷日通路的佳績！台南芒果首度進軍關西地區知名超市多家分店，因銷售成績亮眼，超市高層表示將從原本規劃的6家店鋪延伸到更多分店。黃偉哲也期待未來能與超市端建立更深入的合作，將更多台南優質的水果和農漁特產品介紹給關西地區的消費者。

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▲黃偉哲親切地分送台南芒果給小朋友試吃。(圖／台南市政府提供)
▲黃偉哲親切地分送台南芒果給小朋友試吃。(圖／台南市政府提供)
在旋風造訪星馬行銷後，黃偉哲在今天抵達此行第三站日本關西，了解芒果在關西地區超市的上架與銷售狀況，並跟超市的高層會談，黃偉哲把握機會向對方推薦台南的多元農漁特產，由於日本農林水產省已在今年6月同意紅肉火龍果銷日，黃偉哲特別介紹了這項台南盛產的水果，對方也大表興趣。

▲台南芒果販售專區就設在超市入口處非常顯眼。(圖／台南市政府提供)
▲台南芒果販售專區就設在超市入口處非常顯眼。(圖／台南市政府提供)
此外，黃偉哲更積極介紹多款豐富美味且保存期限長的各式農漁加工產品，而超市方在試吃後也大表驚艷，紛紛盛讚這些產品有獲得日本消費者青睞的潛力，期待雙方進一步洽談引進相關事宜。

▲黃偉哲與關西知名超市高層會談把握機會向對方推薦台南的多元農漁特產。(圖／台南市政府提供)
▲黃偉哲與關西知名超市高層會談把握機會向對方推薦台南的多元農漁特產。(圖／台南市政府提供)
黃偉哲表示，台南芒果在關西的首次亮相，不僅是對台南農民精湛栽培技術的肯定，也是台南芒果外銷至日本關西地區的重要里程碑。這次台南芒果進軍關西知名超市的突破性成果，源自於今(2024)年3月台南市參加日本東京食品展，雙方積極洽談而成功打開該條銷售通路，此次合作將有助提升台南農產品在日本關西地區的知名度。

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