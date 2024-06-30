Sandy目睹特教生被爸爸打巴掌！當場無力痛哭：該怎麼教育家長？
藝人Sandy（吳姍儒）擁有流利口條，給人知性形象，出道前她在國中擔任英文老師，她在節目《小明星大跟班》分享，過去碰過特教小孩，家長甚至在她面前打孩子巴掌，怒罵：「你已經是特教生了，憑什麼惹麻煩」，讓Sandy心疼到當場爆哭：「但老師要怎麼去教育家長？老師根本就沒時間。」
記者吳昕蓓／綜合報導
Sandy提及現今的學校教育很有感觸：「獎懲制度根本就沒用，因為可以做愛校服務，或者升了一個年級就會全部抵銷。」而Sandy也遇過奇葩家長：「譬如6月1日要考試，有家長打電話跟我說：『考試壓力非常大，可不可以5月20日先給考卷，我們不會把答案洩漏出去，或者妳出A、B卷讓我們先考』。」即便她以對其他學生不公平為由拒絕，對方還是不肯死心，要她去問其他家長的想法。
Sandy提到如何教育家長也是一大難題，她舉例：「這個孩子是侏儒症的小朋友，但他的智力發展是正常的，上課不專心，我都跟他講：『不用考得怎麼樣，有把筆記寫下來就好』。」但幾次苦勸，小孩都不以為意：「他還直接把桌子往外推說『怎樣！我就特教生』，我火就有點上來，把他抓到辦公室。
Sandy表示，學生的爸爸來學校後，聽她敘述越聽越氣，「爸爸就衝進來說『現在什麼情況』，然後從背後賞他（學生）巴掌。」家長斥責孩子的話，至今讓Sandy印象深刻：「他說『你已經是特教生了，憑什麼惹麻煩』，我聽到開始爆哭，哭到不行，心想難怪他每次都說『我就特教生』，因為他已經被植入這個概念了，但老師要怎麼去教育家長？老師根本就沒時間、也沒空間去多做這些事。」