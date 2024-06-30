拜登辯論狀態慘「退選或不退選」？美媒：他將與家人討論
美國總統拜登在6月27日舉行首場的總統大選全國電視辯論會中表現相當慘烈，頻遭對手共和黨前總統川普調侃，引發民主黨內部極度焦慮，拜登在辯論台上暴露出反應和認知問題，使得黨內撤換人選聲浪開始出現。美媒報導，拜登將在周日於大衛營與家人討論競選連任與否的前景。
國際中心顏得智／綜合報導
根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，儘管民主黨內部的兩名前任總統，包含歐巴馬與柯林頓，皆公開表態支持拜登，但2名知情人士表示，包含紐約眾議員(Hakeem Jeffries)與南卡羅來納州眾議員克萊伯恩(Jim Clyburn)以及前眾院議長裴洛西在內等民主黨內資深人士，私下表達了對於拜登能力的擔憂，儘管他們仍表示支持拜登。不過，上述三人的幕僚回應NBC時皆表示，三人從公開到私下皆對拜登充滿信心。
同時，民主黨高層有一個共識，就是應該給拜登空間來決定下一步。他們相信，只有總統在與家人協商後，才能決定是要繼續前進，還是提前結束競選活動。
報導提到，一名熟悉情況的人士則向NBC表示，「唯一對他有最終影響力的人是第一夫人。如果她決定應該改變方向，那就會有改變」，這番話突顯了吉兒（Jill Biden）在這個關鍵時刻的重要角色。
儘管拜登在周五的北卡集會發表了演說，稍稍彌補了在辯論中的慘烈表象，安撫了部分民主黨盟友，但一名熟悉拜登的人士稱，拜登感受到羞辱，且缺乏信心，且痛苦地意識到自己在辯論時的身體形象，包含眼睛凝視遠方、張大嘴巴等狀態。