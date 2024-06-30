沒在場也被炎上？蕭亞軒神隱消失金曲獎！粉絲酸：back到哪裡去
金曲獎頒獎典禮在昨（29）日於台北小巨蛋舉行，不過有網友在Threads討論歌手蕭亞軒，表示她兩年前也能站上金曲獎舞台，不過兩年過去了，蕭亞軒疑似都沒有要回歸樂壇的意思，還嘲諷她：「是Back到哪裡去了？」引發熱議，底下留言區吵成一團，有粉絲心疼表示：「她好好的活著就好，不出專輯也沒關係。」
記者施以慧／綜合報導
適逢近期金曲獎話題討論熱烈，網友在Threads上發文：「突然想到這個女人（蕭亞軒）兩年前在金曲獎頒獎典禮說：『Elva is back.』兩年過去了，她Back到哪裡去了？」貼文一出，底下留言區吵翻，有粉絲表示自己仍心疼受傷的蕭亞軒，「沒關係她好好的活著就好，談戀愛也可以，不出專輯也沒關係，因為我好怕李玟的事情再重演，想到都很難過」、「我們會乖乖等的」、「她受傷，先好好休息比較重要。」
不過也有無情網友照樣開砲：「不爭氣啊，生命力還是太弱了，從小被慣壞的，沒怎麼讀過書，一開始運氣又不太好，看看人家Jolin演唱會場場爆滿，狀態維持得那麼棒」、「蕭亞軒你爭點氣好不好！」留言區鬧哄哄，蕭亞軒的近況也掀起討論。
事實上，蕭亞軒近年來鮮少出現在螢光幕前，原因是她2021年時在家裡被愛犬咬傷右臉，導致她進行多次清創及修補手術，同年還因為練舞過於激烈，導致右腳受傷、左腳舊傷復發，甚至在2023年時，還動了長達12小時的手術，直到同年11月，終於睽違3年發行單曲〈愛沒有錯〉，還飛往大陸演出，不過都是以情歌居多，沒有舞蹈環節。