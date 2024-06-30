六月狂王！王柏融認以前太緊繃　重新適應中職「很久沒天天出賽」

我是廣告 請繼續往下閱讀
6月對王柏融來說是個大豐收的月份，打擊率和全壘打數量都大幅提升，目前6月打擊率高達.339、上壘率.432，累計敲出21支安打，其中有4支全壘打和2支二壘安打。
談到6月打擊火熱的原因，王柏融表示自己沒有特別做調整，「我只是慢慢來，職棒球季很長，我一直在尋找自己最好的機制。之前手跟肩膀有些不舒服，但現在已經好很多了。」
過去旅日面對是單一球季，與中職採上、下半季制有所不同，王柏融表示，「很久沒有持續出賽，且幾乎都打滿9局，加上天氣不一樣，汗一直流，畢竟離開這5年，很多事情都在重新適應，在日本很少每天出賽。」
王柏融認為現在的中職比以前更強了，特別是球員球速的提升，「現在很多年輕選手一進來都是即戰力，在球隊都能獨當一面，跟以前完全不一樣，洋投也都蠻厲害。」
王柏融吹口哨放鬆 享受比賽不再緊繃
今年王柏融在打擊時，用口哨演奏應援曲《夢花火》，畫面全被拍了下來，當被問及在場上吹口哨的原因時，王柏融表示：「這只是個輕鬆的舉動，讓自己在場上不要太緊繃，享受比賽的氛圍。以前我太緊繃，現在換個方式來調適自己。」
目前距離生涯百轟只差8轟，王柏融表示：「我不會去想紀錄，按照自己的節奏走，不會刻意在意達成紀錄，能夠一直上場比賽，還有穩定健康出賽才是最重要的。」