車站前計程車太髒！他轉上第2台秒遭拒載　潛規則曝光：別為難人

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「車站前計程車有潛規則？」一位民眾在論壇PTT上分享，近期搭車到了陌生的地方，由於抵達時間太晚，附近叫不到Uber，又著急要到飯店入住，因此選擇到車站前的計程車排班區要搭車前往目的地。
怎料第一台計程車的內部相當髒亂，還有菸味飄出，於是原PO立刻轉身走向第二台計程車，卻沒想到剛要開門就被第二位司機拒載，更表示要他回去搭第一台車，還誠懇拜託：「不要讓我難為」。
這樣的遭遇也讓原PO相當困惑，「消費者連選給誰載的權利都沒有了？有沒有八卦？」貼文一出隨即掀起熱議，「排班的有規定，你不要害人不能排」、「你不要害人家砸車、被打」、「第2位司機真的載你的話，回來他就麻煩了」、「我都走遠一點才攔車」。
計程車排班惹糾紛！曾為此大打出手
事實上，台灣大部分的火車站、機場等地區，排班計程車都需要登記申請，且通常都有組織性，司機之間大多都認識，因此都會遵循排班順序的規定，互相尊重避免糾紛。
早在2017年1月份，台東火車站就曾因為計程車排班問題發生互毆衝突，由於當時台東火車站正在進行改建，計程車排班動線有移動，導致顧客數量銳減，因此當地司機就講好，排班司機不能叫客、叫客司機就不能去排班。沒想到有司機排班又要拉客，其他司機上前勸阻，卻演變成互毆事件。