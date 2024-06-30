沈伯洋「A片說」惹議！徐巧芯曝他人格有這問題：適當就醫很重要
民進黨立委沈伯洋日前在節目中提及，中國可從看過的A片分析政治立場，引發熱議。對此，國民黨立委徐巧芯今（30）日指出，沈引用的學者飽受爭議，更坦言有點擔心沈伯洋情況，因為平常時遇上自己都還蠻好的，「到網路上人格會大轉變，碰到某些事情會覺得自己在被害的處境...，適當程度就醫，做心理程度保健其實是很重要的！」
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯今天在《週末大爆卦》中提及，沈伯洋其實講過兩次以上這樣的觀點，還曾在「博恩夜夜秀」上拿出各式謎片，分析是保守還是自由派，但沒有任何科學實證，沈也強調，這是來自學者Justin Lehmiller的研究，但卻被爆出這位學者飽受爭議，學說被批評是「導出聳動結論，引用錯誤統計」相關，質疑「為什麼不花5分鐘Google一下這個人的評價？這很難嗎？」
徐巧芯直言，這會變成民進黨很大的破口，因為這連一般民眾聽到都會覺得很驚訝，沈想要表達的意思，可能是「比較保守就是支持民國民黨、比較自由就是支持民進黨」，這根本就不需要「王膝之」的膝蓋，直接從中共的A片網站就可以分析大家的個資，「照他這麼講中國早就可以統一台灣了！」
徐巧芯認為，作為沈的同事，「我會有點擔心他的情況，他平常時跟大家聊天，平常時碰到我人還蠻好的，還會提醒我哪個委員會簽到了沒啊，還會主動聊天，但他好像到網路上人格會大轉變，碰到某些事情會覺得自己在被害的處境」、「我不想講有病要看醫生，適當程度就醫，做心理上保健其實是很重要的！」