南港車站燒肉店飲料吸到蟑螂！客傻眼「還嚼爛了」 牛角發聲致歉
近期台灣食安問題連環爆，尤其食物內出現「蟑螂」的事件更是頻傳。昨（29）日晚間就有民眾前往南港車站知名連鎖燒肉店用餐，結果上桌的冰淇淋紅茶竟然吸出異物，他還不小心咬到，吐出才發現是半截蟑螂屍體，讓他氣得發文。對此，東京牛角股份有限公司今（30）天下午透過臉書粉專發出聲明，已和顧客完成聯繫，並致上十二萬分的歉意。
記者潘毅／綜合報導
當事人在PTT上發文控訴，29日晚間他與友人在南港車站的牛角燒肉店用餐，準備離開前他最後點了一杯冰淇淋紅茶，等到飲料上桌他一口吸，就發現有異物感，隨即吐出，才發現是一隻蟑螂屍體，還已經被他咬爛了，讓他感覺到相當噁心，並立即通知在場店員處理。
店家解釋，是因為本周四（6/27）那天有噴灑除蟑螂藥物，導致蟑螂都竄出來，才會出現這樣的事。但當事人卻認為，店家解釋非常官腔，且完全無誠意，「究竟是紅茶裡有蟑螂還是冰淇淋有，還是存在杯子裡的，都沒有說明。」
事後處理部分，店家也表示，願意給予當事人免單、其他3位同行友人8折的補償，這同樣讓原PO感覺不到誠意，離開前也沒有留資料進行後續追蹤，「只能說危機處理有夠差，到現在還在震驚與傻眼中，完全無法思考，後續也完全沒有胃口」。
針對上述事件，「牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku」臉書粉專今（30）天下午貼出最新聲明，「關於牛角燒肉南港車站店食品內有異物一事，造成顧客及社會大眾對食品衛生安全的疑慮，我們深感抱歉！我們已和顧客完成聯繫，並致上十二萬分的歉意，往後我們會更加注意店內的環境衛生，避免相同的狀況再次發生。」