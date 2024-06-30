鄭家純洋裝V領太開！一蹲下出現害羞畫面 2萬人細看：台灣維納斯
30歲鄭家純（雞排妹，改名鄭采勻）前年11月嫁給大3歲日籍醫生AKIRA，致力社會運動的她，即便為愛退出寫真界，依然維持網路高聲量，她昨（29）日在IG分享一張工作側拍照，蹲下時洋裝領口大開，讓網友一飽眼福，吸引超過2萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，鄭家純及腰微捲長髮垂落，穿一件繞頸綁帶圓點洋裝，以半蹲的POSE在戶外拍攝，可見姿勢緣故，左邊的布料微微被傲人上圍撐開，D罩杯美胸見客，相當性感，鄭家純一手撩撥秀髮，擺出迷濛眼色，極具殺傷力。
福利照一上架，湧入大批網友瀏覽，「根本仙女」、「美到哭出來，謝謝美照」、「阿純舉手投足間都是優雅與美麗」、「家純好像天使」、「台灣維納斯」、「阿純就是理想女友的樣子」、「真的漂亮，沒話講的！」
鄭家純身材比例極佳，成為不少女粉絲想要達成的目標狀態，不過她曾經澄清身高數字，不僅不到160公分，連155公分都沒有，翻出的健檢報告只有153.5公分，維基百科的數字也寫錯，讓不少人直呼看不出來，鄭家純還補充，醫生一直稱讚她的內臟脂肪只有185g，背後原因是「寫真女星在前半年飲食苦行僧的成果」。