柯震東響應Threads一週年！釋出超狂禮物寵粉 粉絲見內容全暴動
近期社群平台Threads在網路上掀起風潮，不只網友愛用，就連藝人明星們都活在Threads中與粉絲互動，其中藝人婁峻碩與柯震東還被封為「脆王」（Threads的諧音），而日前適逢Threads成立1週年，官方單位寄出樂高小玩具給廣大網紅及藝人，要他們贈送禮物給粉絲，意外掀起熱潮，今（30）日柯震東發文，表示輪到自己來送禮，還給出提示暗示禮物放置點，要粉絲自己來找，沒想到竟讓留言區暴動。
記者施以慧／綜合報導
柯震東今天也響應平台活動，發文表示：「今天是星期天下午！終於輪到我來放禮物了！因為要下雨了，請有興趣的各位趕快去找到它呦！提示：母校、小火炬、貴貴的，請找到它的人分享到留言處呦！」
而仔細看柯震東放的禮物，除了官方贈送的樂高小玩具以外，還有他出演的網路劇《愛愛內含光》貼紙、電影《請問，還有哪裡需要加強？》與演員玖壹壹成員春風與宋芸樺合拍的簽名合照，最驚喜的是還有柯震東本人的簽名拍立得。
而稍早有幸運粉絲正好住在附近，趕緊通過線索去探險，沒想到真的找到柯震東放的禮物，該名網友也在留言區宣布禮物已經被拿走：「就住在對面，謝謝凱凱（柯震東小名）！」讓其他粉絲在留言區哀嚎一片，還有網友敲碗要柯震東在各個縣市都放禮物，可見人氣火爆。而柯震東本人也回應幸運粉絲，表示裡面還有沒公布出來的神秘禮物，希望粉絲能因此開心。事實上不只有柯震東，就連網紅黃氏兄弟、阿滴，以及歌手陳勢安都有響應活動，在各個地區送出樂高玩具，不僅衝高讚數，也讓粉絲與偶像增加互動感。