陶晶瑩演唱會坐輪椅進場！粉絲丟內衣示愛 18歲女兒大爆她黑料
全能天后陶晶瑩構思超過半年的說唱秀「Crazy Momoment瘋陶秀」終於在29日瘋狂呈現，即使演出撞期大魔王金曲獎，但依舊不影響粉絲的熱情，她也不改嗆辣風格，開場就坐著輪椅上舞台，重現日前她在社群平台上的輪椅照，自嘲成為「被拘留」網路假新聞的攻擊目標，表演到一半，還收到了粉絲丟內衣示愛，不僅如此，今年（2024）剛在美國高中畢業的18歲女兒荳荳更驚喜現身，上台大爆媽媽的黑歷史。
記者吳昕蓓／綜合報導
陶晶瑩一開場就哽咽感謝，捨棄年度盛事、而到場所有「精神不正常」的粉絲們，以馬上引來現場一片歡呼聲，好友們賈靜雯、楊銘威、還有剛新婚的Energy書偉也帶著老婆謝京穎到場支持；「瘋陶秀」進行到一半，陶晶瑩竟還收到了粉絲丟內衣示愛，讓她又驚又好笑的直說：「沒想到我也能享受嘻哈歌手的待遇呀！」
陶晶瑩在台上抱怨孩子時，女兒荳荳更是直接現身舞台，一上台就先抱怨媽媽平常講話很兇，讓陶晶瑩好氣又好笑。母女兩人還一連合唱了《愛喲》、《神奇女孩》兩首歌，荳荳台風穩健不怯場，頗有乃母風範，好歌喉立刻被歌迷們力拱：「根本可以原地出道，繼承媽媽衣缽了啦！」她還自彈自唱為「瘋陶秀」創作的歌曲「More then」，才華洋溢的表現令人驚艷，剛滿18歲的荳荳更自爆，現在終於可以開心喝酒了，還加碼爆料爸媽酒咖的瘋狂行為，一輪黑料差點讓陶晶瑩招架不住。
除了有女兒相挺，陶晶瑩還找來因「全明星辯論會」而成為好友的黃豪平，和挺著8月孕肚登台的凱莉擔任嘉賓，三人話題尺度同樣無極限，凱莉更瘋狂到想在台上直接生孩子，讓現場直接從普遍級變限制級。說唱會逐漸到了尾聲，氣氛也開始變得感性起來，陶晶瑩為了紀念音樂人鄭華娟，她特地手寫了感謝信，並演唱鄭華娟為她所創作的代表作《太委屈》，氣氛溫馨讓人動容。