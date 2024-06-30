大陸女星李一桐遭「超大蜈蚣」襲擊！驚悚影片流出本人淚喊嚇暈
大陸女星李一桐是近年來爆紅的新生代人氣演員，過去曾因為外貌神似女星趙麗穎，而擔任過對方的御用替身，後來演出《半妖傾城》後受到關注，在2017年時，更是憑藉著演出《射鵰英雄傳》少女黃蓉一角爆紅。近日1段她在片場發生的插曲在網路上被瘋傳，影片內容是她被蜈蚣爬上身而嚇壞，驚悚畫面瞬間登上熱搜，事後她坦言自己當時真的嚇暈。
記者施以慧／綜合報導
近期李一桐與劉宇寧領銜演出的古裝劇《書卷一夢》正在拍攝中，由於人氣火爆，經常有粉絲跑到片場支持，不過日前有粉絲在微博上曬出1段片場兩人正在休息的影片，嚇壞其他網友。
影片中李一桐原先正在休息，但腿上卻突然爬上了1隻超大蜈蚣，粉絲見狀立刻大喊試圖提醒她，但疑似是因為距離太遠導致她沒有聽清楚，另外，因為李一桐身上穿著古裝，蜈蚣因此迅速爬進她的衣袖，嚇壞了在場的工作人員，所幸最後在劉宇寧與工作人員的幫忙下，蜈蚣終於被趕走，驚險場面讓網友直呼：「太恐怖了！」
影片公開後，網友們紛紛留言表示震驚：「30秒左右蜈蚣快速鑽進衣服，我雞皮疙瘩都起來了」、「太嚇人吧！好大一隻蜈蚣往人衣服鑽，還是這種層層疊疊的衣服」、「看見蟲子亂跑，我人都沒了。」李一桐後續也透過微博回應此事，「不看都會被嚇暈，抱拳感謝老鐵們！」感謝提醒的粉絲以及在場的劉宇寧與工作人員，還附上了1張自己驚嚇的表情哽圖。