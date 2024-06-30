假投資真詐財！新北女遭騙3千多萬 警方攻堅機房赫見coser小網紅
新北市蘆洲一名賴姓女子，日前在臉書上看見假冒財經記者夏韻芬的一頁式投資廣告後，遭詐騙集團騙走3千萬餘元，警方獲報後，立刻成立專案小組直追查，並在台南逮捕天道盟分子等7嫌，不料犯嫌中竟驚見一名在抖音上小有名氣的網紅，全案已依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，詐騙集團日前冒用資深財經記者夏韻芬的名義，在臉書上發布投資理財廣告，賴女見狀後遂加入交流群組、下載多個理財APP，並先後投入現金135萬元及市值3千多萬的13.5公斤黃金，直至友人提醒後，賴女才驚覺上當受騙。
經專案小組調查，發現詐團將機房設在台南， 26日警方於台北、台南、桃園等地區同步搜索，逮捕具有天道盟背景的周姓主嫌，另在台南機房逮捕蔡男及林姓女友等共7人到案，並查獲不法所得9萬餘元。
另外，警方發現位於台南的機房，同時也是周男22歲林姓女友的直播間，經查，林女是在Tiktok擁有1.4萬粉絲的小網紅，雖7嫌落網後均否認犯案，但訊後仍依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦，對此，警方也再次呼籲，民眾應慎選正規投資管道，如經由名人廣告加LINE群組或下載不明投資精靈，極有可能是詐騙。