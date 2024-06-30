一週天氣出爐！大台北等3地區「38度高溫地獄」　這兩天稍微降溫

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近期高溫實在太誇張，常常在中午12點前就出現攝氏38度以上極端高溫，今天台東金崙的攝氏41度，也是今年觀測到的最高溫，氣象署預報員曾昭誠也說明，台東高溫主要受到「太平洋高壓」籠罩和「西南風沉降導致的焚風」影響，預估明天天氣狀況將與今天類似，體感相當悶熱，尤其大台北、中南部近山區、東南部將有攝氏38度以上最高溫。
而氣象署也針對明天的16縣市發布高溫燈號，台東縣有焚風，亮橙色燈號，有攝氏38度極端高溫機率；台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、屏東縣也是橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫。新北市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，要留意攝氏36度高溫。
太平洋高壓北移、風向轉變 週二、週三稍微降溫
台灣會如此炎熱，主要還是太平洋高壓像個鍋蓋般籠罩在上空，不過曾昭誠提及，週二和週三這兩天環境轉為偏東南風，因此台東焚風趨緩，加上太平洋高壓往北移動，台灣各地天氣雖然還是炎熱，但出現攝氏37、38度的極端高溫機會明顯降低，反而是中南部近山區變成背風側，比較容易出現高溫。
針對氣溫，曾昭誠總結，未來一週全台各地的最高溫普遍還是來到攝氏33至36度，而在盆地、近山區或河谷、縱谷氣溫較不容易受海風調節，所以常有顯著高溫發生，若處於地形背風側，也可能有較明顯的沉降高溫，白天各地紫外線指數易達過量或危險級，請注意防曬、補水、防中暑。
降雨部分，未來一週雨勢主要還是午後雷陣雨為主，「非午後期間」部分地區有零星偶陣雨，「中午過後至傍晚」雲量就會增大病出現局部雷陣雨，且雨勢又大又急；實際降雨趨勢上，明天北部、花東及各山區易有午後雷陣雨，並要注意局部大雨，且宜花的雨勢不排除延續至晚間，或在晚間發展。
週二至週日（7/7）吹偏南風至東南風，迎風面東南部、恆春半島全天有不定時的零星陣雨，西半部及各山區容易有午後雷陣雨，週二、週三的大雨集中在山區，此外，週二至週四中北部的午後雷雨發展時間較長，不排除晚間還是會出現降雨。