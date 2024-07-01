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被太陽曬醒！今16縣市「高溫警戒」、午後大雷雨　一圖看一週天氣

▲氣象署針對16縣市發布「高溫警戒」，全台嚴防攝氏33至36度的氣溫，大台北、中南部近山區、東南部小心攝氏38度以上的極端高溫。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象署針對16縣市發布「高溫警戒」，全台嚴防攝氏33至36度的氣溫，大台北、中南部近山區、東南部小心攝氏38度以上的極端高溫。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

暑假今（1）日正式展開，不過極度悶熱的天氣卻讓人無法如此愜意，中央氣象署今天針對16縣市發布「高溫警戒」，全台都要嚴防攝氏33至36度的氣溫，大台北、中南部近山區、東南部更要小心攝氏38度以上的極端高溫，此外，午後中部以北、東北部、東部及各地山區都有雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。

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出門防曬要做好！，昨（30）日台東金崙的攝氏41度，也是今年觀測到的最高溫，氣象署預報員曾昭誠也說明，台東高溫主要受到「太平洋高壓」籠罩和「西南風沉降導致的焚風」影響，預估今天天氣狀況將與昨天類似，體感相當悶熱，尤其大台北、中南部近山區、東南部將有攝氏38度以上最高溫。

⚠️高溫資訊
📍高溫橙色38燈號：臺東縣
📍高溫橙色36燈號：臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、屏東縣
📍高溫黃色燈號：新北市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市

▲氣象署提醒，未來一週仍要小心極端高溫和午後雷雨所帶來的威脅。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署提醒，未來一週仍要小心極端高溫和午後雷雨所帶來的威脅。（圖／中央氣象署提供）
未來一週雨勢主要還是午後雷陣雨為主，「非午後期間」部分地區有零星偶陣雨，「中午過後至傍晚」雲量就會增大病出現局部雷陣雨，且雨勢又大又急；實際降雨趨勢上，今天北部、花東及各山區易有午後雷陣雨，並要注意局部大雨，且宜花的雨勢不排除延續至晚間，或在晚間發展。

🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏27至36度
📍桃園市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至36度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲時晴，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至36度

🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏29至34度
📍高雄市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏29至34度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至33度

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