被太陽曬醒！今16縣市「高溫警戒」、午後大雷雨　一圖看一週天氣

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⚠️高溫資訊
📍高溫橙色38燈號：臺東縣
📍高溫橙色36燈號：臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、屏東縣
📍高溫黃色燈號：新北市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市
未來一週雨勢主要還是午後雷陣雨為主，「非午後期間」部分地區有零星偶陣雨，「中午過後至傍晚」雲量就會增大病出現局部雷陣雨，且雨勢又大又急；實際降雨趨勢上，今天北部、花東及各山區易有午後雷陣雨，並要注意局部大雨，且宜花的雨勢不排除延續至晚間，或在晚間發展。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏27至36度
📍桃園市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至36度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲時晴，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至36度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏29至34度
📍高雄市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏29至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至33度