林泓育生涯1700安達陣！廖健富兩分砲助威 樂天7：3擊潰台鋼
中職台鋼雄鷹今（30）日在澄清湖棒球場進行6月2日之補賽，樂天桃猿靠著廖健富兩分砲灌進3分，全場打線掃出11支安打，猛攻7分，其中林泓育4打數2安打，生涯1700支安打達陣，並貢獻3分打點，獲選為單場MVP，終場樂天桃猿7：3擊敗台鋼雄鷹。
記者路皓惟/高雄報導
當時6月2日台鋼雄鷹與樂天桃猿之戰，由於3局上結束澄清湖球場雨勢轉大被迫暫停。在暫停約1小時後，現場雨勢未見轉小，於是宣佈保留比賽，決定將本場賽事將移至6月30日於原場地場進行補賽。1局下，洋砲魔鷹首打席就棒打魔神樂，將打席第1顆球敲出右外野全壘打大牆，而這發陽春砲也幫助台鋼1：0先馳得點。
本場補賽從3局下開始打起。4局上樂天朱育賢、林泓育連續揮出二壘安打，不僅比數扳平，林泓育生涯1700安正式達陣，接著廖健富轟出兩分砲助威，樂天以3：1反超台鋼。
5局上面對台鋼投手施子謙，樂天打線繼續搶攻，林立、陳晨威先後安打攻佔得點圈，下一棒梁家榮擊出右外野二壘安打，帶有1分打點，接著林泓育適時安打補刀，一棒打回2分，樂天擴大至6：1領先。
5局下曾子祐擊出高飛犧牲打，帶有1分打點，加上魔鷹內野滾地球造成林立失誤，台鋼追回2分。7局上樂天桃猿再添1分保險分，最終台鋼雄鷹反撲無力吞敗。