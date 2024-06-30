田馥甄剪掉「招牌長髮」竟秒衝微博熱搜 粉絲嗨翻：根本剛出道
歌手田馥甄（Hebe）近年來都以長髮飄逸的形象出現，不過她昨（29）日受邀參加香港音樂節，卻發現她剪掉原來及腰的長髮，改以中長髮的新造型出場，且她在演唱時還不時甩動秀髮，問粉絲說「喜歡嗎？」看起來非常俏皮，隨後也立即上微博熱搜。許多粉絲稱讚「看起來好嫩，像是剛出道」、「希望可以一直留這個髮型」。
記者朱祖儀／綜合報導
田馥甄昨日出席香港音樂節，身穿一件花色連身無袖長洋裝現身，且一出場就發現她和以前有些許不同，原來是她把原本的長髮剪到肩膀附近，看起來更加清爽，似乎回到S.H.E剛出道時期的模樣。而她當晚也演唱多首知名代表作，包括〈你就不要想起我〉、〈無人知曉〉、〈或是一首歌〉等，期間也不停和粉絲互動，問「你喜歡嗎？」「開心嗎？」「只要我們把彼此照顧好，總會相遇的對嗎？」
該造型一出場，也隨即登上微博熱搜，許多人留言「狀態超級棒」、「田馥甄美死了，每次看到都心動」、「請田馥甄女士多多營業，好嗎？」、「這不就是剛出道的Hebe嗎？」「好看！好青春活力呀」、「短髮一樣好看，這個髮型半永久吧，真好看」。
不過田馥甄先前因為義大利麵事件，而被貼上台獨標籤，因此也有網友怒轟，「拜託不要有這種熱搜」、「國家面前無偶像」。另外，田馥甄先前預計5月要參加在天津舉辦的泡泡島音樂與藝術節，也遭到大批中國網友抵制，演出因而被取消，不過她當時仍說，「心還是熱的，歌還是在唱著，我們後會有期」。