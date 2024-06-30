金曲獎／生物股長嗨唱《火影忍者》神曲救金曲　PTT刷一排超熱血

ØZI金曲獎聽見《火影》神曲嗨翻！使出「影分身之術」激喊忍不住

▲ØZI昨晚現身金曲獎頒獎典禮，在日本樂團生物股長唱起《火影忍者》主題曲時跟著嗨翻，還不斷比出「影分身之術」手勢，事後表示自己實在忍不住。（圖／IG ozifp、Threads）
▲ØZI昨晚現身金曲獎頒獎典禮，在日本樂團生物股長唱起《火影忍者》主題曲時跟著嗨翻，還不斷比出「影分身之術」手勢，事後表示自己實在忍不住。（圖／IG ozifp、Threads）

記者施以慧／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮在昨（29）日落幕，如今相關話題持續延燒，其中歌手ØZI昨天也出現在金曲典禮現場，在日本樂團「生物股長」唱起知名動漫《火影忍者》的主題曲〈青鳥〉時，ØZI跟著在現場嗨翻，還利用雙手比出動漫中的經典手勢「影分身之術」，讓粉絲笑翻！

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ØZI昨天在Threads上發出自己在金曲獎頒獎典禮現場的影片，可以看到最近染了一頭金發的他身穿黑色上衣，在人群中跟隨著音樂跳來跳去，還比出「影分身之術」，還引起旁人側目，不過ØZI完全不顧別人眼光，依舊嗨到最高點，在發文中還提到：「在金曲獎使出影分身之術的我，沒辦法，忍不住。」逗樂粉絲。

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▲ØZI一聽到生物股長唱起《火影忍者》的主題曲，立刻比出「影分身之術」手勢。（圖／Threads）
貼文一出，沒想到點讚數破萬，粉絲們也紛紛留言：「要是我可能現場搓螺旋丸了」、「下次一起在後面火影跑」、「好想要用影分身之術去現場聽」、「聽到那首歌真的很感動，超帥的」、「前奏一下必須結手印」、「就知道你會很開心，有夠可愛哈哈哈」、「你超可愛！我在電視前面跟你做一樣的動作！」

事實上，動漫《火影忍者》一直是許多人的童年回憶，而這則動漫講述的是忍者世界裡的各種故事，其中圍繞在身為對手的旋渦鳴人與宇智波佐助兩人，與其他角色的經歷。故事中的角色們常會使出超乎常人的能力，像是「忍術」、「體術」、「幻術」、「仙術」、「瞳術」等等，這次難得在金曲獎頒獎典禮上聽見原曲，也難怪眾人會集體暴動。

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