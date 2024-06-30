英女獄警牢房內「與囚犯拍性愛片」！官方震怒要查 女子身分曝光
英國倫敦的旺茲沃思監獄（HMP Wandsworth）傳出性醜聞事件，一名女獄警竟在牢房內與一名男囚犯做愛，並由另一名男囚犯錄下過程，影片被放在社群平台上，引來數百萬次觀看。事件引起監獄管理局關注，表明要查，女子身分也隨之曝光，是在成人平台有些名氣網紅。
國際中心顏得智／綜合報導
這段女獄警與兩名囚犯在牢房內做愛的畫面，在允許發布成人內容的社群平台X上吸引來上百萬人次觀看，可看到一名男囚犯掌鏡，女獄警拉下制服長褲，露出丁字褲，拍下另一名男囚犯與女獄警性愛的畫面，掌鏡者更一派輕鬆的吐起菸來。
根據英國天空新聞以及BBC報導，此事件令英國監獄管理局震怒，發言人表示，員工的腐敗行為是不能容忍的，已向警方舉報出現的前監獄人員，不過，監獄管理局並未透露其他相關訊息，僅稱在警方調查期間不適合發表更多評論。
警方調查後，影片中的女子隨即被逮捕到案，並被警方拘留，倫敦都會區警察局發言人表示，調查仍在持續，並持續與司法部密切聯繫。
女子身分也於稍早曝光，倫敦都會區警察局表示，涉案人是來自倫敦西部富勒姆的30歲女子琳達 (Linda De Sousa Abreu) ，並預計將在周一於地方法院出庭受審。
該名女子來自巴西，並居住在英國，曾與拳擊手丈夫在成人平台OnlyFans開設帳戶，拍攝大尺度影片。