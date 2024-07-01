重案／台灣最後死刑！鄭捷隨機殺人、翁仁賢縱火弒親嗆：輪迴追殺

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2014年5月21日，當時就讀東海大學的鄭捷，於台北捷運車廂犯下隨機殺人事件，共造成4人死亡、24人受傷，消息傳出震驚社會各界，當時沒有人會想到，竟然在捷運上碰上死劫。而鄭捷犯案攻擊、並殺害捷運車廂內的民眾，最後被大家合力壓制，直到警方獲報趕抵，有目擊民眾表示，永遠不會忘記那一天，車廂內從天花板到地板，到處都是噴濺的血跡，而鄭捷被壓制在角落，神情呆滯恍惚，無法相信這樣一名年輕人，竟犯下隨機殺人案。
鄭捷犯案後，台灣逐漸開始討論「隨機殺人」犯罪行為，並探討鄭捷犯案的動機，據悉，鄭捷家中經濟優渥，高中畢業後，考取國防大學理工學院動力及系統工程學系，2013年6月，鄭捷因學分未滿遭退學，同年9月，轉考進東海大學環境工程系。其家人透露，鄭捷從小對文字和語言有興趣，本來想考中文系或外文系，卻被家人反對，疑似因對理工科系無興趣，逐漸沉迷網路及科幻小說，平時性格內向，鮮少和同學往來，唯一的喜好是打電玩。
鄭捷犯下北捷隨機殺人案後，引發大多數民眾恐慌，更擔心有模仿犯案者，有很長一段時間，北捷車廂都派遣警力配槍巡邏。鄭捷案經最高法院審理，依殺人罪判處4個死刑，另增加144年又6個月的有期徒刑。2016年5月10日，鄭捷犯案後將近2年，時任法務部長羅瑩雪，簽署了對鄭捷的死刑執行命令，當天晚間8時許，鄭捷於台北監獄台北刑場（土城看守所）執行槍決。
據了解，當時台北看守所為鄭捷準備了控肉便當、高粱酒、香菸等，但鄭捷僅吃了3分之2的便當，最後說了一句「我要喝水」，並喝下一小瓶礦泉水，死前並無遺言交代，之後就被帶向刑場槍決。槍決前，鄭捷施打一劑麻醉針，共開了3槍才確認死亡。之後遺體由家屬領走，未按往例送至板橋殯儀館。
●除夕夜縱火燒死親人 翁仁賢槍決伏法前、狂嗆「輪迴追殺」
2016年2月7日除夕夜，桃園市龍潭區發生滅門慘案，時年54歲的男子翁仁賢，自認從小就被兄長及父母欺壓，遭受許多不平等對待，積壓多時的不滿竟釀成巨大殺機。犯案當天晚間，眾人在屋內享用年夜飯，翁仁賢將事先買好的汽油，先潑灑在住家前廣場停放的2台小客車，之後在進入家中餐廳內潑灑，持打火機點燃報紙後引燃汽油，火勢瞬間燃燒，導致父母、看護、姪媳與2名親姪慘死，共釀成6死4人燒傷慘劇。
據了解，翁仁賢是家中7名兄弟姐妹中的老么，自小個性孤立，學習成績不好，高職聯考本想填畜牧獸醫科，卻被家人要求改考汽車修護科，翁仁賢認為，因家人導致他人生一敗塗地，心中逐漸累積不滿。成年之後的翁仁賢，曾做過影印機維修員、電子廠、化工廠、紡織廠、工地工人等，但都覺得辛苦或與老闆發生衝突離職，17年換了14個工作，父母兄姊也曾多次金援他創業，他開過DVD店、租書店、寵物店、牧場等，但只要遇到挫折即離去，讓家人收拾他的爛攤子。
翁仁賢創業失敗後，開始長期不願工作，向父母兄長伸手拿錢過活，但還是認定父母兄姊虧欠他。之後翁仁賢開始抱怨，從小就被家人不公平對待，認為感受不到父母的疼愛。翁仁賢事業失敗，總認為家人看不起他，種種不滿積壓之下，最終埋下弒親動機。翁仁賢犯案後，警方循線將他逮捕到案，當時他因縱火臉部也遭燙傷，但他落網後竟問警方「幾個人死掉？」，更大言不慚的表示，自己為家族辛苦付出幾十年，卻被大家認為是最差，要讓家人也體會他所受到的痛苦，更毫無悔意地表示「我一輩子都被糟蹋，想的只剩下報復」。
翁仁賢被檢方依《殺害直系血親尊親屬》等罪狀提起公訴，離譜的是，翁仁賢還在進入法庭前，對著採訪的媒體「比中指」，並於開庭時多次辱罵法官「丟人現眼」、「多讀點書」，甚至還嗆「人可以輪迴幾十次，我就追殺你們幾十次」。當法官問起「如果怨恨父母，為何要燒死父母以外的姪兒、姪媳、看護等四人？」，翁仁賢還笑著表示「算他們倒楣。只有看護被燒死很無辜」，更回覆養的吉娃娃狗死了感到難過。
案經法院多次審理，2019年7月，最高法院認定，翁仁賢涉犯殺害直系血親尊親屬重罪，不但泯滅天性，窮兇極惡，事後也無悛悔，顯無教化遷善可能，是「史上最惡之殺人犯」，且翁仁賢故意殺害包括父母親等多人，造成其中6人死亡，其所犯應符合兩公約所指「最嚴重的犯罪」，因此認定翁仁賢犯行「實已達人神共憤而為天理、國法所難容，除處其死刑外，並無其他選擇」，援用修正後新法審酌，仍量處其死刑，並褫奪公權終身。
2020年4月1日晚間8時許，由時任法務部長蔡清祥批准其死刑執行令，翁仁賢一開始不願配合，最後由法警及監所管理員將他拖到刑場。翁仁賢行刑前吃了最後一餐，包含炸雞腿、控肉、荷包蛋，還連抽了4根香菸，最後注射麻醉劑，由法警朝背部開1槍，但翁仁賢並未斷氣，法警再補第2槍，由檢察官會同法醫確認死亡後，遺體送往殯儀館。翁仁賢伏法後，其大哥翁仁焜表示不會出面處理遺體，因家屬拒絕領回遺體，最後送往中壢殯儀館冰存。
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