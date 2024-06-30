Paul George情歸何處？最快明早揭曉　國際賭盤「劇透」最大機率

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另外，雷霆和勇士也是Paul George有可能的新東家，賠率分別是6倍和7倍。至於魔術則是9倍，尼克16倍，湖人則高達19倍，其他球隊則未上榜。
國際盤口顯示：PG最可能留快艇
根據美媒《The Athletic》的名記者Shams Charania報導，Paul George拒絕執行下個賽季球員選項，並計劃在自由球員市場開啟後，開始與快艇、76人和魔術等隊展開會面。上個賽季Paul George共替快艇出賽74場例行賽，場均能夠貢獻22.6分、5.2籃板、3.5助攻、1.5抄截，但最終快艇則在季後賽首輪不敵獨行俠，無緣奪下隊史首冠。
《ESPN》資深記者Brian Windhorst日前則透露，快艇至今仍未展現出積極留下Paul George的態勢，且依舊只想提供一份3年總價1.53億美元(約新台幣47.5億元)的合約。但PG陣營想追求一份至少4年2.21億美元（約新台幣71億元）的頂薪合約，所以若最終雙方談判破裂，也在預期之中。
目前追求Paul George的球隊為76人，目標是組成由Joel Embiid、Tyrese Maxey、Paul George為首的三巨頭陣容，力拼總冠軍。