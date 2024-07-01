獨家／《原子》唐立杰反差萌　私下是愛哭包想當《角頭》演流氓

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唐立杰在《原子少年》中以精湛舞技聞名，其中一場他和隊員表演羅志祥的〈精舞門〉，在表演之前節目組突然放出羅志祥特別錄製的加油VCR，唐立杰在舞台上感動到不能自己，哭到上氣不接下氣，那是他第一次感受到離自己的夢想那麼靠近。
羅志祥可以說是他的啟蒙老師，雖然從沒見過面，但是因為看了羅志祥的表演，讓他對演藝圈產生興趣，高中就讀華岡藝校，跳舞、演戲都有涉略，後來一路參加選秀比賽到現在成團出道，在經紀公司安排下，上了表演老師黃云歆的戲劇課，黃云歆對他的表演讚不絕口，唐立杰則分享，「我以前演戲劇本一定會背很熟，但老師告訴我們，劇本其實看完之後就丟掉，用自己的方式詮釋角色，這跟以前學的很不一樣。」
黃云歆大讚有天分的演員 唐立杰為自己打個問號
尤其他對其中一堂「情緒記憶」印象深刻，唐立杰說，「因為一起上課的，都不是真的交心的朋友，要在那環境下把自己內心掏出來，不是件容易的事，要把難過的事情呈現在表演上，這一塊我覺得我還在摸索。」
是因為下意識會抗拒嗎？唐立杰說，「我不會，只是不知道自己這狀態是不是對的，會對自己打一個問號。」這個問號，在黃云歆眼中，代表著天分，她分析，「有一些演員是有天分，有些是靠努力來的，他知道他努力的軌跡是什麼，他知道是怎麼做到這樣，但有天分的人，這些特質他本來就有，我們誇他好，他會不知道這個好，是什麼好。」
試鏡遇瓶頸 唐立杰哭不出來自己喊卡
唐立杰提到，當初在課堂上他演了《關於我和鬼變成家人的那件事》的林柏宏和許光漢的角色，「對我來說比較難的，是許光漢的角色，因為他要做到一個安慰人，又沒有真的安慰到的感覺，這是我在學習的部分。」不過比起這種內斂的狀態，他更想挑戰《角頭》，唐立杰笑說，「我想要演流氓！因為大家對我的第一印象都是我長得很壞，我就想壞給你看！」
但其實唐立杰私下是個不折不扣的「愛哭包」，他馬上解釋，「我是感性的人！我還是小baby的時候，我媽看劇哭，我也會跟著哭，聽音樂、看電影只要打動我都會哭。」
就在戲劇課結束後沒多久，唐立杰就接到試鏡，而且是要演殺人犯小時候，但當時他遇到的試鏡狀況非常糟糕，情緒受到影響最後落選。唐立杰說，本以為是和導演或編劇面對面試戲，結果是一個工作人員拿著手機對著他的臉，其中還有哭戲，唐立杰笑說，「我本來有調整好狀態了，結果他手機一堵上來，這麼近！我完全哭不出來。」最後還是他自己喊卡說真的不行，對於選角結果他不意外，只盼自己能更精進，下次遇到類似情況，也能有更好的應對方法。
人生不可能一帆風順 坦承才能讓媽放心
家人從小就知道唐立杰有表演慾，也很支持他追夢，唐立杰吐槽媽媽，有陣子媽媽手機封面是林佳辰，有次在演唱會結束後，許久沒跟媽媽見面，本以為相見一場會是感動，沒想到媽媽到後台抱完他後就問，「那我可以去跟佳辰拍照了嗎。」讓唐立杰哭笑不得。
許多北漂追夢的人，對家人都是報喜不報憂，不過唐立杰不這麼想，好與不好，他都會告訴媽媽，「我不是為了從她那裡找到答案，只是想讓她知道我現在的狀態，因為不可能有人會一直順順利利下去，我想讓她知道我在台北的生活，這樣她也會比較放心。」
唐立杰曾在《原子少年》表演羅志祥的〈精舞門〉，當時他忍著淚水說，「真的沒有想過有一天，我可以離他這麼的近。」往前邁出的這一步，觀眾看起來只是一瞬間，但都是他用汗水與淚水換來的，唐立杰說，每當參加活動、見面會，看到粉絲舉著寫著他名字的牌子時，內心都有種感覺，「夢想，好像有一點點在達成了。」