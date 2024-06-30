中市府單身聯誼　樂成宮月老牽線配對助脫單

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民政局長吳世瑋表示，感謝樂成宮月老加持促成15對民眾互表心意，配對率近七成九，也期許幸運配對成功的民眾都能追愛成功，進而締結連理，與市府分享幸福佳音。
吳世瑋指出，樂成宮創建於1753年，主祀天上聖母又稱「旱溪媽祖」，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心，其月老殿雖於民國94年後才增設，但所供奉的月老星君十分靈驗，眾多靈驗事蹟在社群媒體中廣為流傳，不論平日假日參拜人潮總是絡繹不絕，牆上更貼滿還願信眾送來的喜帖、卡片等，廟方也致力推廣單身聯誼及集團結婚活動，鼓勵單身朋友求得好姻緣並延續姻緣。期盼此次活動促成更多良緣，為大台中婚育率注入新契機。
樂成宮董事長何敏誠表示，擁有270多年歷史的樂成宮，為國家第三級古蹟，除主神媽祖外，也恭奉月老星君，更被網路票選為全台最靈驗的月老第一名，樂成宮每年也會舉辦未婚聯誼活動，鼓勵民眾踴躍追求幸福，此次非常歡迎東區戶所藉由聯誼活動，帶領大家認識台中樂成宮，並祝福所有參加者都能有情人終成眷屬。
東區戶所主任喻梅芝說，此次活動特地與網友票選全台最靈驗的月老廟「樂成宮」合作，除讓大家認識東區在地的重要宗教信仰中心外，並期盼大家都能藉此機會求得好姻緣，同時也感謝樂成宮贈送參加民眾經月老加持的「金玉良緣御守」及鑰匙圈，祝福大家順利脫單。
今參與聯誼活動的江先生提到，市府舉辦的單身聯誼活動，提供民眾擴大交友圈的管道，他曾參加2、3個場次，覺得活動辦得很好，讓他能拓展交友圈，也期許自己有天也能如願尋覓志趣相投的人生伴侶。
另一位參加者黃小姐表示，她是透過朋友得知市府有舉辦單身聯誼活動，之前曾前來樂成宮參拜過，知道樂成宮月老會帶給大家好姻緣，因此報名參加今日的場次，希望藉此機會能多結交新朋友。
東區戶所說明，此次活動上午首先前往台中樂成宮參拜，由民政局專門委員洪紹欽、台中樂成宮董事長何敏誠及東區戶所主任喻梅芝帶領參加民眾在大殿向媽祖行三獻禮祝禱，接續前往月老殿參拜並求紅線，戶所也提前為每一參加者準備祝文，讓大家將自己名字寫在祝文書，誠心祈求月老牽成，順利尋覓理想對象。另，感謝樂成宮齊力推廣「敢婚、願生、樂養」，並協力舉辦此次聯誼活動，讓參加者都能求得好姻緣。