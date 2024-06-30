浣熊版寄生上流！「1大5小」弄破豪宅天花板墜地 超糗畫面全都錄
看似可愛的浣熊，卻是麻煩製造專家！日前在美國一間豪宅門口，突然傳出驚天巨響，結果屋主一看監視器畫面後，竟然發現是有個「1大5小」的浣熊家庭從天花板上墜落，疑似是因為小浣熊們體重增加太快，導致天花板無法負荷才造成這次災難，而浣熊家庭後續狀況也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
美國一位女屋主史蒂芬妮（ Stephanie）在6月22日時聽見家門口傳出巨響，隨即前往門口確認，究竟是什麼狀況，不過當她到了門口時，卻只看到地毯上有些灰塵，車子還停好好的，門口卻空無一人。
隨後史蒂芬妮調閱了門口監視器，才揪出事件真相，原來是有一個浣熊家庭，將門口屋簷下的空間，當作暫時寄住的家，一隻浣熊媽帶著5隻小浣熊「寄生」在這個空間裡，卻沒想到小浣熊體型成長太快速，導致天花板承受不住重量，直接破了一個大洞，讓6個小傢伙通通從上面摔到水泥地上。
所幸這個浣熊家庭在重摔後，都沒有出現嚴重的傷勢，還嘗試爬回史蒂芬妮家的屋簷，後續她也通報了當地動物協會，將小浣熊一家送到附近的森林，前往更好的棲地居住。
事實上，看似可愛的浣熊，在美國卻是許多民眾最討厭的動物，因為聰明的牠們很喜歡翻人類的垃圾找東西吃，總會把垃圾場弄得亂七八糟，而且浣熊還很會攀爬，常常出現在人類家中閣樓、地下室寄生居住，完全是動物版的「金氏一家四口」。