本周咖啡優惠！7-11、全家「限周一寄杯都5折」　星巴克買一送一

浣熊版寄生上流！「1大5小」弄破豪宅天花板墜地　超糗畫面全都錄

▲「1大5小」的浣熊家庭從天花板上墜落，畫面全被監視器拍下。（圖／取Tiktok@soulife_4）
▲「1大5小」的浣熊家庭從天花板上墜落，畫面全被監視器拍下。（圖／取Tiktok@soulife_4）

記者潘毅／綜合報導

看似可愛的浣熊，卻是麻煩製造專家！日前在美國一間豪宅門口，突然傳出驚天巨響，結果屋主一看監視器畫面後，竟然發現是有個「1大5小」的浣熊家庭從天花板上墜落，疑似是因為小浣熊們體重增加太快，導致天花板無法負荷才造成這次災難，而浣熊家庭後續狀況也曝光了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國一位女屋主史蒂芬妮（ Stephanie）在6月22日時聽見家門口傳出巨響，隨即前往門口確認，究竟是什麼狀況，不過當她到了門口時，卻只看到地毯上有些灰塵，車子還停好好的，門口卻空無一人。

隨後史蒂芬妮調閱了門口監視器，才揪出事件真相，原來是有一個浣熊家庭，將門口屋簷下的空間，當作暫時寄住的家，一隻浣熊媽帶著5隻小浣熊「寄生」在這個空間裡，卻沒想到小浣熊體型成長太快速，導致天花板承受不住重量，直接破了一個大洞，讓6個小傢伙通通從上面摔到水泥地上。

▲摔下來的浣熊一家，小朋友們起身後立刻找媽媽圍成一團，隨後離開事故現場。（圖／取Tiktok@soulife_4）
▲摔下來的浣熊一家，小朋友們起身後立刻找媽媽圍成一團，隨後離開事故現場。（圖／取Tiktok@soulife_4）
所幸這個浣熊家庭在重摔後，都沒有出現嚴重的傷勢，還嘗試爬回史蒂芬妮家的屋簷，後續她也通報了當地動物協會，將小浣熊一家送到附近的森林，前往更好的棲地居住。

▲一隻浣熊媽帶著5隻小浣熊「寄生」在這個空間裡，卻沒想到小浣熊體型成長太快速，導致天花板承受不住重量。（圖／取Tiktok@soulife_4）
▲一隻浣熊媽帶著5隻小浣熊「寄生」在這個空間裡，卻沒想到小浣熊體型成長太快速，導致天花板承受不住重量。（圖／取Tiktok@soulife_4）
事實上，看似可愛的浣熊，在美國卻是許多民眾最討厭的動物，因為聰明的牠們很喜歡翻人類的垃圾找東西吃，總會把垃圾場弄得亂七八糟，而且浣熊還很會攀爬，常常出現在人類家中閣樓、地下室寄生居住，完全是動物版的「金氏一家四口」。

▲浣熊家庭一度試圖重回閣樓寄生。（圖／取Tiktok@soulife_4）
▲浣熊家庭一度試圖重回閣樓寄生。（圖／取Tiktok@soulife_4）

水豚家族凌晨3點「夜行軍」！超萌畫面全被拍下：卡皮巴拉的報恩

好心女餵瘦弱小狐狸！隔天後院變「家族聚會」　牠淚汪汪：瞞不住

短跑冠軍超狂！Noah Lyles夾「青眼白龍」上場　飆9.92秒進軍奧運

彰化米克斯Mika找到了！女主人發聲致謝　「30萬懸賞金」會這樣發

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代