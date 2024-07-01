又有流星雨要爆發！7月星空不看可惜　「月掩土星」睽違17年登場

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台北市立天文館研究助理趙瑞青指出，今年7月31日是「寶瓶座δ南流星雨」極大期，預估每小時天頂流星數量約25顆，「寶瓶座δ南流星雨」常被追星族是為8月「英仙座流星雨」的暖身，當晚月相為殘月，完全不影響觀賞流星雨，輻射點則在大約20時30分左右升起後，直到天亮前都適合觀賞。
🟡地球過遠日點
本週五（7/5）下午1時06分，地球將通過離太陽約1億5210萬公里的「遠日點」，和今年1月3日通過近日點相比，距離差距達500萬公里，也因為距離拉長，地球看太陽的直徑也縮小3.3%，不過由於地軸傾斜的緣故，即使在遠日點，被陽光直射的北半球還是處於炎熱的夏季。
🟡水星東大距
水星在7月22日下午2時39分到達東大距位置，也是最容易觀賞的時機，此時水星亮度約0.4等，與太陽距角26.9°，日落後至晚間7時30分前，民眾只要望向西方低空，唯一肉眼可見的白色亮點就是水星。
🟡天鵝座χ達最大亮度
7月下旬開始，週期為400多天的變星「天鵝座χ」將達到最大亮度，大約為3.3等，肉眼即可看見，比它最暗時的14.2等增亮約2萬倍，是最亮的「造父變星」之一。天鵝座是夏季夜空中很容易辨認的星座，而奇特的天鵝座χ正是天鵝頸部最亮的明星，按圖索驥不難看到。
🟡月掩土星
「月掩土星」在台灣已經有17年沒有發生，今年7月25日清晨5時08分，土星會從月球亮緣掩入，日出後在6時03分從月球暗緣復出，雖然受到曙光影響，需要藉助小型望遠鏡才能觀察全程，但沒有望遠鏡的民眾，也可以在4時30分起，趁曙光尚未出現時，用肉眼欣賞土星緊貼月球的美景，且兩者逐漸靠近，直到無法分辨時天也大亮，絕對是難忘的經驗。
🟡北冕座T變星亮度匹敵北極星
北冕座T是非常特殊的「再發新星」，平常是一顆亮度落在10等左右，屬於根本看不見的暗星，但爆發時亮度可達2等，比北極星還亮，天文學家透過1866年及1946年爆發的觀測紀錄發現，在其爆發前會出現變暗的現象，而今年這個訊號又出現了，預測它很可能在今年9月前爆發。
🟡月入昴宿星團
7月30日凌晨，月球將伴隨著名的金牛座昴宿星團（M45）一起升起，之後逐漸接近並穿越星團，還將掩蔽包括2.8等的昴宿六等數顆亮星，即使以肉眼或雙筒望遠鏡觀賞也十分精彩。