前NBA球員爆料CBA上海大鯊魚劣行！稱被趕出飯店　對方用武器威脅

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近期Vonleh在個人社群網站上，爆出上海大鯊魚隊對他的種種惡行，除了積欠他過往效力的薪資，甚至因終止其合約為了不讓他住在飯店，拿出鐵製武器將他趕出飯店房間。
Vonleh聲稱自己本季一直有傷，但球隊一直希望將他趕回美國，並要求隊醫對自己撒謊，要對方跟自己說可以上場。之後Vonleh將自己核磁共振的檢測結果發給了美國方面的醫生，對方卻有不同的意見，認為他的傷還沒有準備好重返比賽。
上海大鯊魚球團在2024年2月26日終止了Vonleh的合約，鯊魚隊向Vonleh的經紀人報告說，他沒有參加訓練，但聯盟的審查的結果與球隊聲稱的內容不一致，「聯盟根據監視器錄影認為球團的說法是錯的，不應該終止我的合約，因為我每天都參加訓練。」然後Vonleh說，在三月CBA全明星賽後不久，球隊總經理在觀看鯊魚隊的比賽後，試圖將自己從酒店房間趕走。
Vonleh：我被人拿武器驅趕出飯店
Vonleh稱從那之後，大鯊魚隊的離譜行為升級，「總經理讓飯店派人到我的房間強行讓我離開。有6個人來到我的房間，試圖闖入並把我從房間裡抓出來，」這位28歲的球員在Instagram上這樣表示，「他們使用武器試圖闖入、並說各種話來威脅我。」
Vonleh說自己度過了一個噩夢般的賽季，他以前在NBA待過拓荒者、尼克和暴龍，但上海大鯊魚是他「迄今為止我效力過的最糟糕的球隊……非常不專業」，他還強調自己仍然沒有收到該拿的薪水或季後賽獎金。