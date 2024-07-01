墊底活塞醞釀大翻身！不怕賠21億 五年大約重簽J.B Bickerstaff
NBA底特律活塞上賽季打出14勝、68敗聯盟墊底的戰績，休賽季隨即將原主帥Monty Williams開除，在今（1）日根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowsk透露，「活塞將雇用前克里夫蘭騎士主帥J.B Bickerstaff擔任球隊總教練，雙方將簽訂一份為期5年的合約。」此外活塞選擇J.B Bickerstaff擔任主帥的主因，正是看中他幫助球隊重建的能力十分優異。
記者張志宇/綜合報導
對於能成功聘請J.B Bickerstaff擔任總教練，活塞總管Trajan Langdon透露，「在過去兩季中，騎士在J.B Bickerstaff的帶領下，在例行賽取得99場勝利，且更連續兩年帶領騎士殺進季後賽，本季則是在次輪才因傷病問題不敵波士頓塞爾提克。」
聘用J.B Bickerstaff 活塞總管透露主因
J.B Bickerstaff在過去曾擔任過休士頓火箭、曼非斯灰熊與騎士的總教練，活塞將是他生涯執教的第4支球隊，活塞總管Trajan Langdon則透露，「球隊仍在重建，但球團十分看中J.B Bickerstaff在過去幫助球隊重建的能力，他在騎士的佳績有目共睹。」
值得一提，目前活塞還未公佈合約細節，合約具體金額也尚未公布，但根據「沃神」Adrian Wojnarowsk表示將會是一份為期5年的合約。此外活塞球團再確定新任主帥後，仍要支付給本季被開除的原主帥Monty Williams剩餘5年6500萬美元（合台幣約21億）的合約。