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蔣淯安可望前往夢想家？年薪上看千萬 　與張宗憲合組超強後場

▲雲豹主控蔣淯安動向成為休季期間的焦點，預計可前往夢想家，年薪破千萬。（圖／T1聯盟提供）
▲雲豹主控蔣淯安動向成為休季期間的焦點，預計可前往夢想家，年薪破千萬。（圖／T1聯盟提供）

記者吳政紘/綜合報導

蔣淯安可望奪4年6000萬大約！PLG與T1聯盟宣布未來合併走向後，7月3日將召開選秀體測，為之後的台灣籃球整合前進一大步，不過自由市場也是火熱開打，台啤雲豹當家控衛蔣淯安，昨（30）日確定成為自由球員，並且預計將前往台中，回到故鄉打福爾摩沙夢想家，根據名球評李亦伸判斷，蔣淯安有機會拿到4年6000萬的合約，加上富邦勇士也已經宣布「台灣噴射機」張宗憲離隊，兩人可望共組夢想家後場組合。

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蔣淯安需要拿大約　光榮回故鄉

被稱為「台灣艾佛森」的蔣淯安，身高174公分，體重65公斤，但他多次在SBL戰場跟台啤雲豹證明自己身手，今年更是一舉帶領球隊奪冠，台啤雲豹也證實他離隊，成為自由球員。

從台中神岡出發，蔣淯安就台體大畢業後，投入SBL戰場並跟台啤簽下長約，4年前他又跟台啤綁下「4+1」合約，前面4年的保證合約，台啤和蔣淯安雙方共同擁有「+1」續約選擇權。根據球評李亦伸分析，蔣淯安是國內數一數二的頂級後衛，下一份合約可能可以達到4年至少6000萬的史上最大合約，也就是年薪將近1500萬，遠遠超過他在台啤的身價。

上賽季蔣淯安為雲豹出賽20場例行賽，場均貢獻15.6分、3.9籃板、5.2助攻及1.7抄截，並連續三年入選年度第一隊，兩度獲選年度防守第一隊，還拿下兩座單月MVP，傳曾有CBA開價希望爭取他，但蔣淯安還是想留在國內陪家人。

此外，曾拿過PLG年度MVP的張宗憲是勇士過去3連霸的主力球員，但他上季因僅出賽16場，場均剩3.6分、1.3籃板，富邦勇士昨宣布和張宗憲達成共識，雙方協議提前結束剩下的1年合約，35歲的張宗憲有望繼2020年後再回鍋夢想家。

張宗憲曾因被警方抓到持有大麻成分的煙油電子菸，遭夢想家開除，如今再度回到夢想家，可能跟蔣淯安組成「超強後場」。

▲蔣淯安小檔案。(NOWnews製圖)
▲蔣淯安小檔案。(NOWnews製圖)
🏀蔣淯安小檔案

  • 身高：174公分

  • 體重：65公斤

  • 經歷：高中青年高中、大學國立臺灣體育運動大學

  • SBL選秀：2014年首輪第5順位、台灣啤酒選中

  • 2014-2021  SBL台灣啤酒

  • 2021-2023  T1台灣啤酒英熊

  • 2023–至今 T1台啤永豐雲豹

  • 生涯特殊表現：

  • T1聯盟總冠軍（2024）

  • 3×超級籃球聯賽總冠軍（2016、2020、2021）

  • 超級籃球聯賽總冠軍賽MVP（2020）

  • T1聯盟年度MVP（2022）

  • 2×超級籃球聯賽年度MVP（2019、2020）

  • 3×T1聯盟年度第一隊（2022–2024）

  • 資料來源：維基百科、T1聯盟官網

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