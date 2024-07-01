蔣淯安可望前往夢想家？年薪上看千萬 　與張宗憲合組超強後場

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被稱為「台灣艾佛森」的蔣淯安，身高174公分，體重65公斤，但他多次在SBL戰場跟台啤雲豹證明自己身手，今年更是一舉帶領球隊奪冠，台啤雲豹也證實他離隊，成為自由球員。
從台中神岡出發，蔣淯安就台體大畢業後，投入SBL戰場並跟台啤簽下長約，4年前他又跟台啤綁下「4+1」合約，前面4年的保證合約，台啤和蔣淯安雙方共同擁有「+1」續約選擇權。根據球評李亦伸分析，蔣淯安是國內數一數二的頂級後衛，下一份合約可能可以達到4年至少6000萬的史上最大合約，也就是年薪將近1500萬，遠遠超過他在台啤的身價。
上賽季蔣淯安為雲豹出賽20場例行賽，場均貢獻15.6分、3.9籃板、5.2助攻及1.7抄截，並連續三年入選年度第一隊，兩度獲選年度防守第一隊，還拿下兩座單月MVP，傳曾有CBA開價希望爭取他，但蔣淯安還是想留在國內陪家人。
此外，曾拿過PLG年度MVP的張宗憲是勇士過去3連霸的主力球員，但他上季因僅出賽16場，場均剩3.6分、1.3籃板，富邦勇士昨宣布和張宗憲達成共識，雙方協議提前結束剩下的1年合約，35歲的張宗憲有望繼2020年後再回鍋夢想家。
張宗憲曾因被警方抓到持有大麻成分的煙油電子菸，遭夢想家開除，如今再度回到夢想家，可能跟蔣淯安組成「超強後場」。
🏀蔣淯安小檔案
- 身高：174公分
- 體重：65公斤
- 經歷：高中青年高中、大學國立臺灣體育運動大學
- SBL選秀：2014年首輪第5順位、台灣啤酒選中
- 2014-2021 SBL台灣啤酒
- 2021-2023 T1台灣啤酒英熊
- 2023–至今 T1台啤永豐雲豹
- 生涯特殊表現：
- T1聯盟總冠軍（2024）
- 3×超級籃球聯賽總冠軍（2016、2020、2021）
- 超級籃球聯賽總冠軍賽MVP（2020）
- T1聯盟年度MVP（2022）
- 2×超級籃球聯賽年度MVP（2019、2020）
- 3×T1聯盟年度第一隊（2022–2024）
- 資料來源：維基百科、T1聯盟官網