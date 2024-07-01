高雄自閉男「跨坐博愛座」！遭2男扯頭髮撞玻璃窗 社會局回應了
近期，關於「博愛座」議題引發討論，上月28日下午，高雄23歲李姓男子搭乘捷運，因拒絕讓座給長者，加上用腳跨坐2位置，先是被長者大聲辱罵，之後又引起2名男子不滿，遭2男扯頭髮、抓頭撞玻璃窗等，造成李男情緒失控，未料案情大逆轉，李男患有自閉症，是身心障礙者，因不習慣有人坐在身邊，才會用腳跨坐，沒想到卻引發誤會，反遭2名男子暴力對待。對此，社會局回應，用腳跨座鄰座行為雖不妥，但不應被暴力對待，後續將對受害男子給予協助陪伴及關懷。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天李男上課結束搭乘高捷返家，因用腳跨坐占用2格博愛座，引發現場民眾不滿，遭2名男子扯頭髮、抓頭撞玻璃窗，過程被民眾趴下PO網，而警方第一時間，定調李男情緒失控、先出手攻擊，引發輿論爭議，警方後續調查得知，李男是身心障礙者，遭暴力對待後受到驚嚇及創傷，才進而情緒失控，對此，高雄市政府社會局指出，李男不應被暴力對待，將由專業團隊協助陪伴及關懷。
事件發生後，毆人的張男、蔡男被逮捕到案，雖然3人均無提告傷害，但張男、蔡男仍被依強制罪移送。社會局強調，身障者遭受暴力對待，予以譴責；依據身權公約，保障身障者自立生活、融入社區，呼籲社會大眾多給予支持、尊重差異，不要片面驟下判斷。如民眾有發現不適當行為，請先以中性友善態度給予關心，如未獲回應，可通知站務人員處理。
※【NOWnews 今日新聞
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