NBA／續留快艇！James Harden簽下2年22億大約 再拚生涯首冠
James Harden回歸！NBA美國職籃聯盟自由市場在今（1）日正式開市，根據《The Athletic》記者Shams Charania指出，明星控衛James Harden與洛杉磯快艇達成一份2年7000萬美元（合台幣約22億）的合約，其中第2年為球員選項，且此合約的金額將為全額保障。此份合約細節為1+1的全額保障，且James Harden擁有第2年的球員選項，屆時若James Harden不想待在快艇，James Harden能夠在24-25賽季結束跳出合約，尋求加盟其他球隊。此外，快艇後衛Russell Westbrook剛執行下季400萬美元球員選項續留，很有可能先簽後換。
記者張志宇/綜合報導
快艇積極續留Harden 雙方馬上就有共識
根據記者Shams Charania透露，「自由市場一開市，快艇球團就積極與James Harden的三位經紀人Mike Silverman、Troy Payne、Brandon Grier，商討新合約的方案。」
此份合約細節為1+1的全額保障，且James Harden擁有第2年的球員選項，屆時若James Harden不想待在快艇，James Harden能夠在24-25賽季結束跳出合約，尋求加盟其他球隊。
上賽季James Harden透過交易來到快艇，共為球隊出戰72場例行賽，場均可以拿下16.6分、8.5助攻、5.1籃板、1.1抄截，並在季後賽6場出賽中，能拿下21.2分、8助攻、4.5籃板、1抄截、1阻攻的成績。
此外，快艇後衛Russell Westbrook剛執行下季400萬美元球員選項續留，但是外金塊隊很有興趣交易，很有可能跟快艇先簽後換