覺旅咖啡「沙拉竄蟑螂」！同間店再爆餐藏鐵片、蜘蛛 衛生局開查
台北市「覺旅咖啡」西湖店為內湖科技園區熱門餐廳，經常吸引上班族光顧。未料近日一名女網友訂購外送，其中餐點「煙燻鮭魚沙拉」吃到一半竟爬出蟑螂，讓她當場崩潰反胃，從此對沙拉產生陰影，畫面曝光立即引起民眾熱議，還有人指控曾在該店發現餐點出現鐵片、蜘蛛等異物，讓台北市衛生局獲報後決定派員前往稽查。
記者賴禹妡／綜合報導
一名女網友昨（30）日在Threads發文，她曬出覺旅咖啡西湖店的外送訂單畫面，表示點了一盒煙燻鮭魚沙拉，吃到一半竟看到有蟲爬出來，原以為是菜蟲，後來才發現是蟑螂，讓她瞬間反胃想吐，從此對沙拉產生陰影，原PO坦言本來很喜歡覺旅，這次訂餐體驗卻相當失望，「這個餐飲衛生不能只有我知道吧⋯」
貼文一出，迅速湧入網友嚇壞留言「完全沒食慾了」、「真的很恐怖」。還有人分享類似經歷，「這家品質堪憂…我遇到餐具破損，所以破損的碎屑是在餐點裡嗎？整個不敢吃」、「西湖店沙拉發現過銳利鐵片，反映請他們追查原因也是沒下文」、「我曾經吃到，送蜘蛛的」。
對此，覺旅咖啡西湖店目前尚未回應。針對此次食安風波，北市衛生局食藥科長林冠蓁指出，此事件已接獲民眾反映，將派員稽查覺旅咖啡西湖店，稽查內容包含人員及作業場所衛生、食材來源、食品容器具、產品責任險等。
若覺旅咖啡西湖店有查獲環境衛生不符規定處，北市衛生局將會責令限期改正，若複查不合格，就會依食安法逕行罰緩，處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。